إليسا, تشوّق, الجمهور, وتضعه, في, حيرة,

فاجأت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ المتابعين على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تحضيرها لعمل جديد، خصوصا وأنها سبق وأطلقت ألبومها الّذي لا زال حتى اللحظة يلقى نجاحات ضخمة.ونشرت إليسا: "سوف أبتعد قليل لكي أستريح وأستعيد نشاطي من أجل عمل جديد.. استمروا في إرسال الحب لي".الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول المفاجأة والعمل الّذي تحضره إليسا لهم.