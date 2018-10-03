بوجبا:, لا, أستطيع, الحديث,

قال بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، إنه غير مسموح له بالحديث لوسائل الإعلام، عقب التعادل السلبي مع فالنسيا، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن أحد الصحفيين حاول التحدث مع بوجبا، بعد المباراة، في المنطقة المختلطة لوسائل الإعلام، لكن الفرنسي قال له: "غير مسموح لي بالحديث".ويأتي ذلك فيما يبدو، على خلفية انتقادات بوجبا لمدربه، جوزيه مورينيو، وتوتر العلاقة بينهما في الفترة الأخيرة.وكان مورينيو قد أطلق أيضًا تصريحات مثيرة للجدل، بدت موجهة للدولي الفرنسي، قبل لقاء فالنسيا، حيث قال: "طوال حياتي أتبع قواعد ذهبية، منها أن الفريق قد يخسر، لكنه لا يخسر كرامته.. كما أن الفريق أهم من اللاعب، والشعار على الصدر أهم من الاسم الموجود في الخلف