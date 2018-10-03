تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 14:45:14 فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل |  2018-12-28 14:43:05 مصر.. جريمة قتل بسبب نصف جنيه |  2018-12-28 14:39:30 الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا |  2018-12-28 14:34:46 طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف |  2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |  2018-12-28 08:57:22 المحامي زكي كمال:بعد الإنتخابات سيواجه نتنياهو لوائح اتهام خطيرة تضطره للاختيار بين التنحي والاختفاء وبين السجن الفعلي |  2018-12-28 10:08:17 المحامي عيسى بربارة:القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض القيود عليه بل على التعامل النقدي ويضع الحدود لذلك |  2018-12-28 10:04:16 د. ذياب غانم : في "بوريا" نصلّح الصمامات القلبية بفتحة صغيرة في الصدر وبتخدير موضعي وليس بعملية قلب مفتوح |  2018-12-28 09:57:48 البروفيسور علي صغيَّر : شجيرات الصَّبْر قد تختفي من البلاد بسبب "مَنُّ الصَّبْر" الحشرة الدخيلة الفتَّاكة |  2018-12-28 09:43:01 معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة |  2018-12-28 09:33:30 فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-28 09:23:48 أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المطران عطا الله حنا:المسيحيون في بلادنا ليسوا اقلية في وطنهم وليسوا من مخلفات حملات الفرنجة بل هم اصيلون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم وفدا من شخصيات ووجهاء مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية والذين يقومون بجولة في البلدة القديمة من القدس حيث زاروا المسجد الأقصى وكنيسة القيامة حيث استقبلهم سيادة المطران مرحبا بزيارتهم .


قال سيادة المطران في كلمته بأننا نرحب بكم باسم كنيستنا ومسيحيي مدينتنا المقدسة وستبقى دوما أبواب كنائسنا كما هي قلوبنا مفتوحة لكافة أبناء شعبنا حيثما كانوا واينما وجدوا ذلك لان رسالة كنيستنا كانت وستبقى رسالة المحبة والاخوة والرحمة والتلاقي بين الانسان واخيه الانسان .


اننا نرفض كافة مظاهر التطرف والكراهية والعنصرية أيا كان مصدرها وايا كان أولئك الذين يروجون لها لأننا نعتقد بأن هذه المفاهيم الخاطئة انما تتناقض وقيمنا واخلاقنا ومبادئنا كما انها تتعارض ومصالح شعبنا الفلسطيني هذا الشعب المناضل والمكافح من اجل قضيته العادلة والتي تعتبر اعدل قضية عرفها التاريخ الحديث .



علينا ان نعمل معا وسويا من اجل تطهير مجتمعنا من المظاهر السلبية وفي مقدمتها ظاهرة العنف وروح الانتقام ونشر الشائعات كما ويجب علينا جميعا ان نتعاون معا وسويا من اجل مواجهة مظاهر التطرف والتكفير التي لا يستفيد منها الا اعداءنا الذين يريدوننا ان نكون في حالة انقسام وتشرذم وفتن لكي يتسنى لهم تمرير مشاريعهم في هذه الأرض المقدسة .


ان خطابنا الديني يجب ان يكون دوما خطابا متسامحا إنسانيا ولا يجوز ان تُستغل منابر دور العبادة من اجل التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية .


المسيحيون في هذه الأرض المقدسة ليسوا جماعة اوتي بها من هنا او من هناك فنحن كنا قبل الإسلام وبقينا بعد مجيء الإسلام وتفاعلنا مع الحضارة الإسلامية .



المسيحيون في بلادنا ليسوا من مخلفات حملات الفرنجة الصليبية كما يسميها البعض هذه الحملات التي استهدفت المسيحيين اكثر من المسلمين والتي كان هدفها هو اقتلاع المسيحيين من جذورهم وانتماءهم واضعاف وتهميش حضور الكنيسة المشرقية الاصلية والاصيلة في بلادنا ومشرقنا .


بالكراهية والتطرف لا تحرر ولا تبنى الأوطان بل بثقافة المحبة والمودة والتسامح والعيش المشترك والوحدة الوطنية .


والمسيحيون الفلسطينيون وان كانوا قلة في عددهم الا انهم ليسوا اقلية ونحن نرفض ان ينظر الينا احد وكأننا اقلية لان هذا لا يسيء الينا فقط بل يسيء الى شعبنا والى تاريخ بلادنا المقدسة التي منها انطلقت الرسالة المسيحية الى مشارق الأرض ومغاربها .


نحن فلسطينيون وسنبقى كذلك ولن تؤثر علينا اية عوامل تريدنا ان نتخلى عن وطنيتنا وعن انتماءنا لهذه الأرض ولهذا الشعب المناضل والمقاوم من اجل الحرية .


وضع سيادته الوفد في صورة ما تتعرض له مدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى كما وتحدث عن استهداف الأوقاف المسيحية وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات .




كلمات متعلقة

المطران, عطا, الله, حنا:المسيحيون, في, بلادنا, ليسوا, اقلية, في, وطنهم, وليسوا, من, مخلفات, حملات, الفرنجة, بل, هم, اصيلون,

تابعونــا

الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا الأرصاد الجوية الفلسطينية : الشتاء الحالي الأفضل منذ 30 عامًا 2018-12-28 | 14:39:30

تتوالى المنخفضات الجوية على البلاد وترتفع معها نسبة الأمطار التي تتساقط بشكل...

طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف طرعان - اطلاق نار على المواطن فياض صفوري وهو داخل سيارته والأهالي يعربون عن امتعاضهم من أستفحال العنف 2018-12-28 | 14:34:46

تعرض فياض صفوري، ابن قرية طرعان لإطلاق نار، مساء أمس الخمس، حيث كان عائدا من عمله...

اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران 2018-12-28 | 11:45:37

اصيب 3 أولاد (بأعمار 6، 8، 11) من حورة في النقب بحالة تسمم وذلك اثر إمساك سمّ فئران...

تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية 2018-12-28 | 11:05:53

تم امس الخميس تجديد انتخاب السيد حاييم بيباس، رئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،...

معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة 2018-12-28 | 09:43:01

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الجمعة شابين بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحومة شادية...

فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ 2018-12-28 | 09:33:30

تستمر تساقط الثلوج على جبل الشيخ،حيث تراكمت طبقة بسمك 15 سنتيمتر على السفح السفلي...

استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة 2018-12-28 | 09:17:56

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة وكسر...

صورة من غزة بين الأجمل عالمياً لعام 2018 صورة من غزة بين الأجمل عالمياً لعام 2018 2018-12-28 | 09:13:16

اختارت صحيفة “الجارديان” البريطانية، صورة التقطتها عدسة مصور فلسطيني خلال...

ملثمون يقتحمون بيتا في اكسال ويقيدون رجلا وامرأة بuد نهديدهما بسلاح ويسرقون مبلغا من المال ملثمون يقتحمون بيتا في اكسال ويقيدون رجلا وامرأة بuد نهديدهما بسلاح ويسرقون مبلغا من المال 2018-12-28 | 09:03:43

تحقق شرطة العفولة في ملابسات اقدام 3 مجهولين ملثمين على اقتحام بيت في قرية اكسال...

صور - الثلوج تكسو جبل الشيخ واجواء شديدة البرودة صور - الثلوج تكسو جبل الشيخ واجواء شديدة البرودة 2018-12-28 | 06:57:09

تساقطت الثلوج بكثافة منذ ساعات فجر اليوم الجمعة في موقع جبل الشيخ . وافيد ان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فسوطة مناولة اولى منح 57 طفلا طفلة طفلة قرية ابناء الرعية المطران يقعوني قداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرةام الفحم مظاهرة حاشدة نصرة الشق الشمالي الشيخ رائد صلاح طحينة الامير تسويق منتجاتها خضعت لفحوصات مخبرية كانت نتائجها صالحة ايجابية خالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك اطلاق نار سيارة ام الفحم جسيمة دون اصابات مواطن شرطة غضب اهالي نتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى مشتبهون عرب شبان مواجهات اخلال النظام العام حجارة القاء حرق اطارات شرطة ام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعاطلاق نار بيت سيارة ضابط الامن بلدية ابة حسن بدارنه الشرطة اسعاف اضرار مسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد فاطمة سرحان تسكن الشارع تنام البلدة القديمة عكا اغرضا فراش نوم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com