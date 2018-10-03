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صور - اصابة متوسطة بحادث دراجة نارية في طمرة



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اصيب سائق دراجة نارية عصر اليوم الاربعاء باصابات متوسطة اثر حادث وقع على الشارع الرئيسي في طمرة .




الطاقم الطبي التابع للزهراوي وصل الى المكان وقدم الاسعافات الاولية للمصاب وتم نقله الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .




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