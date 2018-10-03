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اصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجراح خطيرة أثر تعرضه للطعن خلال شجار عنيف في طمرة...
اعتقلت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ممرض من سكان مدينة الناصرة...
في قرار هو الاول من نوعه، نجح المحاميان ريما وشادي جبارين من مكتب المحامي شادي...
وسط اجواء مليئة بالوعة والحزن والاسى، شاركت جماهير غفيرة من أهالي مدينة أم الفحم...
اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت عن الاضراب الاحتجاجي بالمدرسة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" لقي شخص...
خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...
مددت المحكمة أمر حظر النشر حول مقتل الشاب محمد ابو دياك 22 عاماً من يافة الناصرة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أن قوات الانقاذ قامت بتخليص طالبة17...
احتفلت الجامعة الامريكية العربية في جنين بتخريج فوجاً جديداً للعلاج الوظيفي...