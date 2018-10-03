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محافظ القدس: دعم أمريكا لهدم "الخان الأحمر" عدوان جديد



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أكد محافظ القدس عدنان غيث أن الولايات المتحدة تشن عدوانًا وهجومًا جديدًا على الشعب الفلسطيني وتحرض على هدم وتهجير قرية الخان الأحمر.



وقال غيث إن" تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت التي جاء فيها، "إن الحكومة الأمريكية تقر أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء منطقة البدو غير القانونية مقبولة علينا"، هو تحريض على هدم وتهجير الخان الأحمر، وصفعة للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل قبيل وصولها للمنطقة.


وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف عقد في خيمة الاعتصام بقرية الخان الأحمر فجر الأربعاء، أن هذه التصريحات تشكل أيضًا طعنة في ظهر المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعد انعقاد دورة الجمعية العمومية.


وأوضح أن هذا التصريح جاء بعد ساعات من بيان لجيش الاحتلال عبر فيه عن استكمال استعداداته لهدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها، وكذلك تصريح لوزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان "مباركته لقرار الهدم والتهجير ونفاده".




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- عمر عمر

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