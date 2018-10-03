8, اصابات, جراء, حريق, في, بيت, بحي, دهمش, في, اللد,

اصيب 8 اشخاص فجر اليوم في حي شنير دهمش في مدينة اللد ‏اثر اشتعال النيران في بيت تابع لعائلة ابو كشك في حى شنير .

الحادث نتيجة انفجار بطارية دراجة كهربائية ،وبلطف الله كانت الدراجة خارج المنزل ، لكانت النتيجة مأساوية.وقد ادى الحريق الى وقوع عدة اصابات بعضها متوسطة والاخرى طفيفة تم نقلها الى مستشفى اساف هروفيه للعلاج.