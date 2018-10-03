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8 اصابات جراء حريق في بيت بحي دهمش في اللد



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اصيب 8  اشخاص فجر اليوم في حي شنير دهمش في مدينة اللد  ‏اثر اشتعال النيران في بيت تابع لعائلة ابو كشك في حى شنير .



الحادث نتيجة انفجار بطارية دراجة كهربائية ،وبلطف الله كانت الدراجة خارج المنزل ، لكانت النتيجة مأساوية.


وقد ادى الحريق الى وقوع عدة اصابات بعضها متوسطة والاخرى طفيفة تم نقلها الى مستشفى اساف هروفيه للعلاج.




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