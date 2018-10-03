تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-28 11:45:37 اصابة 3 اطفال من حورة بالنقب اثر تسممهم بسم فئران |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 11:05:53 تجديد انتخاب حاييم بيباس رئيسا لمركز السلطات المحلية |  2018-12-28 10:47:11 اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين |  2018-12-28 10:34:48 مدينة روسية تتصدر وجهات السياح لعام 2018 |  2018-12-28 08:57:22 المحامي زكي كمال:بعد الإنتخابات سيواجه نتنياهو لوائح اتهام خطيرة تضطره للاختيار بين التنحي والاختفاء وبين السجن الفعلي |  2018-12-28 10:08:17 المحامي عيسى بربارة:القانون لا يمنع الإدخار النقدي ولا يفرض القيود عليه بل على التعامل النقدي ويضع الحدود لذلك |  2018-12-28 10:04:16 د. ذياب غانم : في "بوريا" نصلّح الصمامات القلبية بفتحة صغيرة في الصدر وبتخدير موضعي وليس بعملية قلب مفتوح |  2018-12-28 09:57:48 البروفيسور علي صغيَّر : شجيرات الصَّبْر قد تختفي من البلاد بسبب "مَنُّ الصَّبْر" الحشرة الدخيلة الفتَّاكة |  2018-12-28 09:43:01 معتقلان على خلفية جريمة قتل شادية مصراتي أمس بالرملة |  2018-12-28 09:33:30 فيديو وصور - تراكم الثلوج بسمك 15 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-28 09:23:48 أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء |  2018-12-28 09:19:22 بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا |  2018-12-28 09:18:47 عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر |  2018-12-28 09:17:56 استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 40 لمسيرات العودة |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يوم دراسي في الناصرة "سرطان الثدي ممكن النجاح في مواجهته‎ "



  |     |   اضافة تعليق





خبار متعلقة


يوم دراسي في الناصرة "سرطان الثدي ممكن النجاح في مواجهته‎ "




كلمات متعلقة

يوم, دراسي, في, الناصرة, "سرطان, الثدي, ممكن, النجاح, في, مواجهته‎, ",

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دهس سخنين اصابة سيارة خصوصية مستشفى الشرطة تحقق سائقالقدس تلبس حلتها الرمضانية مشاركة واسعة في صلاة التراويح المسجد الاقصى المبارك الطيبة حرق اطارات اغلاق شارع 444 نصرة القدس الاقصى الشرطة مجهولون اضرام النار قسائم بناء جبل طرعان المعارضة تمويل توزيع مجلس عماد امين دحلة الناصرة مفرق تشويشات الكراجات عطل شارات ضوئية اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة كلية البيان دير الأسد البعنة تحتفل تحتفي بتخريج فوج . جديد من طلابها مفرق بيت كاما مدينة رهط النقب حادث طرق مروع شاحنة سيارة اصابة خطيرة متوسطة مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6تخليص حصان علق داخل حفرة غمرتها مياه الامطار سهل البطوف اليوم شبان لمار قط عبلين سيارة مصرع نصري عائلة الطفلة اختناقا دخلت لم ينساها بنك العمال هبوعليم فرع طبريا اضرار جسيمة اطفاء المدرسة الرثوذكسية حيفا تخريج الفوج من طلابها ال 61 مدينة حيفا سطو امرأة سيدة مسلح مجهول مبلغ مال منها شرطة اطلاق نار بنك نشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com