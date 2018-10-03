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حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل
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2018-12-17 22:53:18
رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار
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2018-12-17 22:47:05
الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال
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2018-12-17 22:16:06
عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة
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2018-12-17 22:10:50
كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ
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2018-12-17 22:06:16
الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم
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2018-12-17 22:01:25
انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت
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2018-12-17 21:58:04
اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات
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2018-12-17 21:54:50
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نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة
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2018-12-17 18:37:45
هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟
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2018-12-17 18:33:18
تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا
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2018-12-17 18:19:06
ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز
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2018-12-17 18:14:52
بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة
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بورش تطلق سيارة رياضية بمواصفات فائقة
2018-10-03 13:39:19
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بورش تطلق سيارة رياضية بمواصفات فائقة
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