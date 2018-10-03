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يوم دراسي في الناصرة "سرطان الثدي ممكن النجاح في مواجهته‎ "



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اقيم في مدينة الناصرة اليوم الاربعاء يوم دراسي بعنوان "سرطان الثدي ، ممكن النجاح في مواجهته" بتنظيم جمعية مكافحة السرطان بمشاركة واسعة من النساء.


تولى عرافة اليوم مدير الفعاليات في جمعية مكافحة السرطان بالوسط العربي فاتن غطاس ، حيث تخلل اليوم محاضرات حول سرطان الثدي قدمها اطباء واخصائيين.


افتتح اليوم بكلمة ترحيبية من اريئيلا ليتفتس عاملة اجتماعية ومسؤولة في الجمعية بلواء الشمال ، تلاها محاضرات من د.بثينة نكد ، معالجة الحركة خولة لوباني ، د.سالم بلان، د.سميح يوسف، كيتي جرجورة معالجة موسيقى ، اخصائية التغذية ولاء بقاعي.


وفي حديث للصنارة نت مع فاتن غطاس مدير الفعاليات لجمعية مكافحة السرطان بالوسط العربي قال :" ضمن شهر التوعية لسرطان الثدي اقمنا هذا اليوم الدراسي بمشاركة واسعة وبحضور اطباء واخصائيين من اجل كسب الخبرة والمعلومات للمشاركات من اجل توعية النساء حول سرطان الثدي".


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- صبحي بدارنة

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