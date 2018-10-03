اقيم في مدينة الناصرة اليوم الاربعاء يوم دراسي بعنوان "سرطان الثدي ، ممكن النجاح في مواجهته" بتنظيم جمعية مكافحة السرطان بمشاركة واسعة من النساء.

تولى عرافة اليوم مدير الفعاليات في جمعية مكافحة السرطان بالوسط العربي فاتن غطاس ، حيث تخلل اليوم محاضرات حول سرطان الثدي قدمها اطباء واخصائيين.افتتح اليوم بكلمة ترحيبية من اريئيلا ليتفتس عاملة اجتماعية ومسؤولة في الجمعية بلواء الشمال ، تلاها محاضرات من د.بثينة نكد ، معالجة الحركة خولة لوباني ، د.سالم بلان، د.سميح يوسف، كيتي جرجورة معالجة موسيقى ، اخصائية التغذية ولاء بقاعي.وفي حديث للصنارة نت مع فاتن غطاس مدير الفعاليات لجمعية مكافحة السرطان بالوسط العربي قال :" ضمن شهر التوعية لسرطان الثدي اقمنا هذا اليوم الدراسي بمشاركة واسعة وبحضور اطباء واخصائيين من اجل كسب الخبرة والمعلومات للمشاركات من اجل توعية النساء حول سرطان الثدي".