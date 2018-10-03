طفلة, تنافس, ملكة, جمال, لبنان, 2018, مايا, رعيدي,

سرقت طفلة رضيعة قلوب المتابعين عندما نشرت عائلتها صورتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترتدي تاج ملكة جمال لبنان.

واستعانة العائلة بتاج الملكة عبر التلفزيون أثناء ظهور ​ملكة جمال لبنان 2018​ ​مايا رعيدي​ في برنامج "منا وجرّ" عبر شاشة الـ "أم تي في".وبدت الطفلة متوجة بتاج ملكة جمال لبنان الذي أثار الجدل فور تسلمته للملكة وأنتشار أخبار عديدة تفيد باختفائه وسرقته. لكن هذه المرة تمّت استعارته من قبل فتاة صغيرة تطمح عائلتها أن تصبح ملكة للبنان.وبدورها قامت مايا رعيدي بإعادة نشر الصورة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل.