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اصابة متوسطة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بالكابري



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي :" عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ ورافعة خاصة من محطة زفولون – لواء الساحل اليوم الاربعاء على تخليص وإنقاذ رجل سقط عن ارتفاع 4 طوابق في ورشة بناء بالقرية التعاونية (كيبوتس) كابري، علمًا أنّ الرجل علق في الطبقة الثانية.

 
وتمكّن رجال الإطفاء من انقاذ الرجل، بواسطة حبال ومعدات خاصة، وأخرجوه من المبنى لإحالته إلى المستشفى، حيث وصفت الطواقم الطبية حالته بالمتوسطة.









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