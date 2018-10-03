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اختفاء أثار الشاب ادم الطوري (39 عامًا) من بئر السبعء



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تناشد الشرطة المساعدة في العثور على الشاب ادم الطوري (39 عامًا) من بئر السبع، والذي فقدت أثاره منذ 02/03/2018 .حيث شوهد في شارع هتسديق مشيروشلايم ومنذ ذلك الوقت فقد الاتصال به .

لكل من يمتلك معلومات الرجاء الاتصال على الرقم 086462744 أو 100 .




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