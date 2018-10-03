اختفاء, أثار, الشاب, ادم, الطوري, (39, عامًا), من, بئر, السبعء,

تناشد الشرطة المساعدة في العثور على الشاب ادم الطوري (39 عامًا) من بئر السبع، والذي فقدت أثاره منذ 02/03/2018 .حيث شوهد في شارع هتسديق مشيروشلايم ومنذ ذلك الوقت فقد الاتصال به .لكل من يمتلك معلومات الرجاء الاتصال على الرقم 086462744 أو 100 .