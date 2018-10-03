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دبي تفرض غرامة 135 دولارا على السيارات المتسخة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت بلدية دبي السكان من التأخر في غسل وتنظيف سياراتهم، ما يجعلها متسخة وضارة بالمظهر الحضاري للمدينة.



وأضافت البلدية أنها ستبدأ بفرض غرامة مالية قدرها 135 دولارا على أصحاب السيارات المتسخة، لكن سيتم توجيه إنذار أولي لهم قبل تغريمهم.


كما سيباشر موظفو البلدية المنتشرين في شوارع الإمارة، برصد السيارات التي تصل درجة اتساخها إلى حد يضر بجمالية المدينة ومظهرها الحضاري. 


ومع استلام السائقين المخالفين للإنذار الأول، عليهم المسارعة لغسل سياراتهم خلال 15 يوما لا أكثر، لكي يتجنبوا الغرامة المالية الجديدة.


وفي السياق نفسه، ستقوم بلدية دبي بحجز السيارات المتسخة في حال عدم تجاوب أصحابها، وذلك حتى يتم دفع الغرامة.




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