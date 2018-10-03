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كشف سر زيارة صلاح لمقر إقامة مورينيو - فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقطت عدسات الكاميرات أمس، صورا للنجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، وهو يتجول خارج فندق "لوري"، الذي يقيم فيه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد.



ويقيم مورينيو في فندق "لوري"، الذي يقع في قلب مدينة مانشستر منذ توليه مسؤولية تدريب "الشياطين الحمر" في صيف 2016. ويستخدم اليونايتد أيضا الفندق، كمكان إقامة للاعبي الفريق قبيل المباريات التي تقام على ملعب النادي، وفقا لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية.



واستبعدت الصحيفة بالمرة أن تكون لهذه الزيارة أي علاقة برغبة الفرعون المصري في اللعب مرة أخرى تحت قيادة مورينيو.


وأوضحت الصحيفة أن صلاح زار الفندق لمقابلة مواطنه وزميله في المنتخب المصري رمضان صبحي، جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزي.


يذكر أن صلاح سبق له اللعب تحت قيادة مورينيو حينما كان الأخير مدربا لنادي تشيلسي، وقضى معه موسمين خلال الفترة من 2013 إلى 2015.




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