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ترامب قريبا خارج قائمة أغنى 400 شخصية أمريكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هبط ترتيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 138 درجة في تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية لأغنى 400 شخصية في أمريكا، لتقدر ثروته المالية بحوالي 3.1 مليار دولار أمريكي.



يذكر بأن المجلة قدرت ثروت الرئيس الأمريكي في عام 2015 بـ4.5 مليار دولار أمريكي، أي أنه خسر خلال هذا الوةقت أكثر من مليار دولار.


هذا وستنشر المجلة تصنيفها الكامل لأغنى 400 شخصية، اليوم الأربعاء، يذكر بأن ترامب احتل المركز 248 لعام 2017.


وأرجعت المجلة إلى أنه من بين الأسباب التي أدت لخسارة ترامب بعضا من ثروته، تعود لعدد من العومل السياسية والتجارية، بالإضافة لتراجعه استثماراته في العقارات التجارية.




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