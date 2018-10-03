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157 مولودا يوميا في قطاع غزة خلال الشهر الماضي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية أن قطاع غزة، شهدَ خلال شهر سبتمبر الفائت 4725 مولودًا جديدًا، بمعدل 157 مولودًا يومياً.



وأظهرت الإحصائية أن 52% من مواليد سبتمبر ذكورًا، بواقع 2445 مولودًا جديدًا، مقابل 48% إناث بواقع 2280 مولود.


وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة أنها سجلت خلال سبتمبر الماضي 1697 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 956 مولوداً.


وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 861 مواليد، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 644 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 567مولود جديد.


وحسب إحصائية الأحوال المدنية فإن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 288 حالة وفاة خلال سبتمبر الماضي.




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