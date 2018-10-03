الناصرة:, الاطلاع, على, حيثيات, مشروع, القمر, الصناعي, ومركز, الابحاث,

تحتضن قاعة الاجتماعات في مبنى دار البلدية الجديدة في الناصرة مشروع القمر الصناعي ومركز الابحاث، حيث يتم الاطلاع على حيثياته بحضور رئيس بلدية الناصرة علي سلّام. وتم توجيه الدعوة للمدراء الذين تشارك مدارسهم وطلابهم المرشحين المشاركة بالمشروع، ضمن الصفوف التاسع والعاشر في جميع مدارس الناصرة.ويتم المشروع بالتعاون بين مؤسسة سما لتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية وبلدية الناصرة ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء الاسرائيلية. وكذلك يشارك د.عبد الله خطبا - المدير العلمي في مؤسسة سما ومدير مركز فضاء الناصرة وأيضا الأستاذ أمين فارس - المدير الاقتصادي لمؤسسة سما لتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.وهذا هو المشروع الأول من نوعه في بلدة عربية، بعد أن تم تجريبه في هرتسليا ولاقى نجاحا كبيرا. وتحتضن بلدية الناصرة، بقيادة علي سلام هذا المشروع وتوفير مركز للأبحاث في مدرسة د.خالد سليمان الثانوية. ويتوقع المسؤولون أن يتم اطلاق القمر الصناعي خلال ثلاث سنوات من انتاج الطلاب ضمن مهمة بحثية علمية.