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أول رد من نانسي عجرم على اتهامها بالسرقة !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت أغنية «بدنا نولع الجو»، التي أطلقتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قبل أيام على موقع «يوتيوب»، حالة جدل واسعة بسبب ظهور فنانة شابة وإدعائها أن الأغنية ملكًا لها.



الفنانة نانسي عجرم، ردت على حالة الجدل المثارة قائلة في تصريحها لبرنامج The Insider بالعربي: «إن المسئولية تقع على عاتق الملحن جوزيف جحا الذي باع الأغنية لها ولفنانة أخرى، وأنها لا ذنب لها بالأمر».


وكانت نانسي عجرم، قد قامت برفع دعوى قضائية ضد جوزيف جحا، بعد قيامه ببيع الأغنية التي قدمها لها لفنانة شابة».


الفنانة اللبنانية قامت بحذف الاغنية من على موقع «يوتيوب»، والتي طرحتها الفنانة الصاعدة باسمها وذلك حفاظًا على الملكية الخاصة.


وظهرت نانسي عجرم خلال الأغنية بشكل مختلف تمامًا حيث اختارت إطلالة كاجوال، وتراقصت على نغمات الاغنية والتي تدعوا للفرح والتفاؤل.


الاغنية من إخراج ​سمير سرياني​، وتأليف سمير نخلة​، ألحان ​جوزيف جحا​، وتوزيع ​باسم رزق.


وتعد هذه الأغنية هي أول أغنية تطرحها نانسي عجرم، بعد الكشف عن حملها الثالث، والذي أعلنت عنه مؤخرًا وكشفت بعض الأخبار عن جنس مولودها حيث أنها تنتظر مولودة أنثى لتحتفظ نانسي بلقب “أم البنات”.




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