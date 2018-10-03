يواصل يوفنتوس جهوده من أجل السيطرة على القارة الأوروبية في السنوات المقبلة، خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس لديه حلم يريد تحقيقه الموسم المقبل، يتمثل في عودة بول بوجبا مرة أخرى للفريق، والتعاقد مع كيليان مبابي.وأشارت إلى أن الأمر لن يكون سهلًا في ظل اهتمام الكثير من الأندية باللاعبين، لذلك وضع الفريق الإيطالي بدائل أخرى في حال فشل التعاقد معهما.وأوضحت أن يوفنتوس وضع البرازيلي نيمار كأحد البدلاء المحتملين، لمحاولة التعاقد معهم، لكنهم مسؤوليه يدركون أن البرازيلي "ذاهب لا محالة إلى ريال مدريد".ويتابع يوفنتوس عددًا آخر من اللاعبين، أبرزهم الإنجليزي رحيم سترلينج، والبرازيلي جابرييل جيسوس.وبالنظر إلى معظم هذه الأسماء، نرى أن نجاح يوفنتوس في ضمها - باستثناء بوجبا - شبه مستحيل، في ظل ارتفاع أسعارها وتمسك أنديتها بها.