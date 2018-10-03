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عطل مفاجئ يضرب "إنستغرام"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 واجه تطبيق التراسل المصور الشهير "إنستغرام، والمملوك لشركة "فيسبوك"، صباح اليوم الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول، عطلا مفاجئا.



وأشارت وكالة "رويترز"، وتقارير صحفية عديدة، إلى أن عددا كبيرا من مستخدمي "إنستغرام" لم يتمكنوا من فتح حساباتهم على "إنستغرام" سواء في التطبيق المخصص للهواتف الذكية أو نسخة "سطح المكتب".


وأوضحت التقارير أن الموقع أصابه عطل تام في معظم دول العالم، بما في ذلك مدن لندن، وسان فرنسيسكو وسنغافورة، وموسكو، والأردن ومصر، ومدن عديدة في الشرق الأوسط.


وقالت "رويترز" إن إدارتي "فيسبوك" و"إنستغرام" رفضتا التعقيب أو الرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا العطل المفاجئ.


والإعلان عن هذا العطل جاء بعد أيام من اعتراف وإقرار "فيسبوك"، بتعرض موقعها للتواصل "فيسبوك" للقرصنة من قبل هاكرز، واختراق أكثر من 50 مليون حساب لديها ووصول القراصنة للبيانات الشخصية والبنكية للمستخدمين.


كما أن "فيسبوك" أعلنت أيضا قبل أيام تعيين آدم موسيري، مديرا تنفيذيا لـ"إنستغرام"، عقب قرار مؤسسيه، كيفين سيستروم ومايك كريغر، الرحيل عن إدارة الموقع، اعتراضا على سياسات "فيسبوك".




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