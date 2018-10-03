في حالة هي الأولى من نوعها عالمياً، أُصيب رجل في هونغ كونغ بالنسخة المنتشرة بين الجرذان من التهاب الكبد الوبائي فئة (هـ) المنتشر بين الجرذان، ليغير من حقيقة طبية تستبعد ذلك، فكيف انتقل إليه؟

أُصيب رجل في هونغ كونغ بالتهاب الكبد الوبائي فئة (هـ) من النوع المنتشر بين الجرذان، وبحسب جامعة هونغ كونغ فإنها أول حالة موثقة عالمياً للإصابة بهذا المرض.وفي تقرير لها قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الأطباء شخصوا إصابة الرجل البالغ من العمر 56 عاماً بهذا المرض بعد أن كان يتعالج أولاً من التهاب الكبد الوبائي فئة (ب).وأوضح زرع خزعة من الكبد أنه لا يعاني من شيء، وهو ما حيّر الأطباء في البدء. وخلصت التحليلات إلى عوارض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (هـ)، لكن اختبارات أخرى كشفت عن أنه غير مصاب بالنسخة البشرية من المرض، وفي نهاية المطاف توصل الأطباء إلى أن الرجل أُصيب بالعدوى من جرذ مصاب بالمرض.وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" فإن الفيروس انتقل إلى الرجل عبر تناوله طعاما ملوثا بفضلات الجرذان.وحتى الوقت الراهن لم يثبت انتقال هذا المرض من الفئران إلى الإنسان، لكن هذه الحالة ستغير هذه الحقيقة الطبية.وكانت التجارب المخبرية أثبتت عدم إمكانية انتقاله إلى القرود. وفي بيان لها قالت الجامعة إن الاكتشاف الحالي المتعلق بهذه الحالة له "أهمية كبيرة" بالنسبة للعلوم الطبية.ومن أعراضه الحمى والتقيؤ واليرقان، وقد يتسبب في بعض الحالات بفشل الكبد. يُذكر أن أعداد الجرذان ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية في هونغ كونغ بسبب استمرار الطقس الحار والرطب.وكشفت الجامعة عن أن الرجل بدأ يتماثل للشفاء بعد معالجته.