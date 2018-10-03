صور - اطلاق نار على سيارة شاب في كفرمصر دون اصابات

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وقد اسفر الحادث عن اضرار في المبنى الخارجي للسيارة دون اصابات تذكر .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

تحقق الشرطة في ملابسات تعرض سيارة شاب لاطلاق نار من قبل مجهول ليلة امس الثلاثاء في قرية كفرمصر .

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