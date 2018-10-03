حوره, تفجع, بوفاة, الشاب, بشير, العطاونة, 25, عاما, بنوبة, قلبية,

يذكر أن المرحوم العطاونة قد احتفل بزفافه قبل أشهر قليلة .ومن المتوقع تشييع جثمانه اليوم في مقبرة العائلة.انا لله وانا اليه راجعون

فجعت حوره في النقب فجر اليوم الاربعاء بخبر وفاة الشاب بشير احمد العطاونة 25 عاما إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

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