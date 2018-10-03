وفد, فرنسي, في, زيارة, لبلدية, الناصرة,

زار أمس الاثنين 02/10/2018 وفد فرنسي برئاسة السيد تشالرز برسوني المبعوث من قبل رئيس جمهورية فرنسا لشؤون التعليم والموروث الحضاري للشرق الأوسط رافقه قنصل فرنسا في حيفا السيد بتريس سرفنتي والملحقين الثقافي والسياسي في قنصلية فرنسا في القدس.تطرقت الجلسة في الحديث عن أهمية مدينة الناصرة وموروثها الثقافي والحضاري , وتحدث رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام عن مكانه مدينة الناصرة وأهميتها وعن رؤيته المستقبلية الحضارية لهذه المدينة كما وتطرق لحل المشاكل في المنطقة وعن أهمية دور فرنسا كدولة عظمى لها روابط تاريخية مع الشرق الأوسط وامكانية مساهمتها في حل النزاع في منطقتنا.كما وشدد رئيس البلدية في حديثه أساساً عن كيفية التعاون في المجالان الحضاري والعلمي بين مدينة الناصرة ودولة فرنسا عن طريق السفارة الفرنسية .وخلال الحديث عرض السيد سلام أمام الوفد الفرنسي مشروع الجامعة المستقبلية التي ستقام في منطقة القفزة في مدينة الناصرة والتي ستخدم جميع أهالي مدينة الناصرة وطلاب المدن والقرى المجاورة عرباً ويهوداً, وقد بادر سلام بطلب المساعدة المادية والمعنوية من الوفد الفرنسي.أما المبعوث الفرنسي السيد تشالرز قد أبدى في حديثه عن الحماس والاهتمام لمشروع الجامعة واستعداده الكامل للدعم والتعاون والمساهمة في انشاء مشروع ضخم كهذا.وتقرر خلال الجلسة التحضير لجلسة أخرى بعد انتخابات السلطات المحلية لهذا العام والتي سيحضرها مندوبون من بلدية الناصرة والسفارة الفرنسية ومندوبون اخرون من الجمعية العالمية لجامعات الفرنكنوفية ومقرها في باريس, للمساهمة في انشاء جامعة الناصرة وعلى ان يكون تمثيل اكاديمي لجامعات فرنسا في جامعة الناصرة .