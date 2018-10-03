تخطى الاعلان
البحث
اخبار
اخبار محلية
اخبار عالمية
رياضة
رياضة عالمية
رياضة محلية
يورو 2016
الكلاسيكو
فن
فن العالم العربي
فن عالمي
صحة ومراة
وفيات
فوت شوف
ابراج
مناسبات سعيدة
منطقة الناصرة
منطقة حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
منطقة شفاعمرو
منطقة القدس
الجنوب
منطقة عكا
منطقة البطوف
اخر الاخبار
2018-12-27 18:42:04
مقتل شابة عربية رمياً بالرصاص في الرملة
|
2018-12-27 17:23:35
مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90
|
2018-12-27 16:50:00
السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل
|
2018-12-27 16:50:00
سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش"
|
2018-12-27 16:00:23
"اكتشاف ثوري".. السرطان لن يكون قاتلا
|
2018-12-27 15:39:22
السجن 43 شهرا لشاب من جلجولية سافر لسوريا بمنطاد من الجولان وانضم لداعش واعتقله الجيس السوري
|
2018-12-27 15:31:23
اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة
|
2018-12-27 15:09:13
إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان
|
2018-12-27 14:23:22
الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل
|
2018-12-27 14:20:27
مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !!
|
2018-12-27 14:15:48
الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق
|
2018-12-27 13:44:41
صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس
|
2018-12-27 13:27:01
سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم
|
2018-12-27 12:51:17
موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة
|
2018-12-27 12:44:45
منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق
|
الرئيسية
| فوت شوف
|
طباعة
|
الارسال الى صديق
حملة واسعة وتحرير عشرات المخالفات لسائقي دراجات ومشاة
2018-10-03 10:29:33
| |
اضافة تعليق
Tweet
Tweet
حملة واسعة وتحرير عشرات المخالفات لسائقي دراجات ومشاة
كلمات متعلقة
حملة, واسعة, وتحرير, عشرات, المخالفات, لسائقي, دراجات, ومشاة,
تابعونــا
فيديو - تراكم الثلوج في القسم السفلي من جبل الشيخ
2018-12-27
|
13:13:14
...
ضبط حافلة وبداخلها فلسطينينون بدون تصاريح في طريقهم لايلات
2018-12-27
|
11:02:38
...
فيديو - فيضانات في منطقة العين في كفركنا بعد الامطار
2018-12-27
|
10:41:30
...
فيديو - انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق
2018-12-27
|
10:40:00
...
هندية تدخل "غينيس" لامتلاكها أطول شعر في العالم
2018-12-27
|
09:16:52
...
فيديو - توقعات عالم الفلك سمير طنب لعام 2019
2018-12-27
|
09:15:50
...
بوتين يشاهد في وزارة الدفاع الروسية عملية إطلاق أحدث سلاح استراتيجي
2018-12-27
|
09:14:51
...
زواج توأم بعمر السادسة من بعضهما لسبب غريب! (فيديو)
2018-12-26
|
15:20:59
...
الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي
2018-12-26
|
09:35:36
...
البركان الذي أثار تسونامي إندونيسيا
2018-12-26
|
09:34:51
...
قد يهمك ايضا
صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان
مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان
الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة
بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا
الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء"
دوري ابطال اوروبا
يورو 2016
مدبلج
باب الحارة 8
مأمون وشركاه
العشق الأسود
بث مباشر
دوابشة
دوما
من النظرة الثانية
وادي الذئاب
The voice
احلى صوت
باب الحارة
مسلسلات رمضان
بث مباشر
ريال مدريد
برشلونة
الكويت
سيارات الكويت
وظائف في الكويت
متل القمر
kids
أمسية
زجلية
شعر
طرعان
موسى
حافظ
مشاركة
واسعة
قرية
مركز
جماهيري
تمديد
اعتقال
سلمان
عامر
مقتل
مشتبه
ضلوع
منير
نبواني
اطلاق
نار
جولس
اكسال
اطارات
امتداد
شارع
66
مواجهات
اعمال
اخلال
بالنظام
العام
فلسطينيا
اعتقال
41
عاملا
بدون
تصاريح
بشكل
غير
قانوني
شرطة
تحرير
مخالفات
اغلاق
محلات
شقيب
السلام
اسراء
عابد
الناصرة
طعن
العفولة
تمديد
اعتقال
سكين
محمد
دحلان
فيسبوك
وفاة
تضارب
أنباء
القيادي
في حجركة
فتح
زيارة
خلال
المغرب
ثانوية
البطوف
مدرسة
تهدد
بالاضراب
افتتاح
عدم
العام
الدراسي
ضرورة
لجنة اولياء
امور
طلاب
فتاة
قاصر
اعتقال
نيتها
الاستشهاد
الرينة
فيسبةك
تمديد
تنفيذ
عملية
معادية
دهس
سخنين
اصابة
سيارة
خصوصية
مستشفى
الشرطة
تحقق
سائق
5
قتلى
ام
اطفالها
الاربعة
حريق
احتراق
بيت
مدينة
القدس
شارع
الخليل
فتى
دراجة
كهربائية
مدخل
قرية
كسرى
مستشفى
حادث
طرق
سيارة
ضبط
مخدرات
اسلحة
عمال
فلسطينيين
دون
تصاريح
تفتيش
محلات
قرية
بلدة
تل
السبع
نصب
تذكاري
شفاعمرو
مجزرعة
احياء
11
ناتن
زاده
مشاركة
واسعة
اهالي
المدينة
مهرجان
ومسيرة
شم
النسيم
مسني
مسنو
الشمال
قرية
ميعار
المهجرة
احتفال
اختتام
حكروش
جمال
ضابط
ترقية
مسلم
عربي
شرطة
منصب
اسرائيل
الناصرة
حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
شفاعمرو
القدس
الجنوب
عكا
مسلسلات رمضان 2015
الصنارة موبايل mobile
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com
الرئيسية
|
أتصل بنا
|