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تكريم المسنين بيومهم العالمي في الجماهيري الرملة



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 ككل عام  يتم الاحتفال بالمسن في يومه العالمي وشركة المراكز الجماهيرية القطرية  تسعى ان يكون لها نادي للمسنين مدير المركز الجماهيري في كل مكان ومكان كما هو الحال  في معظم  المراكز الجماهيرية  العربية التابعين  لشركة  المراكز الجماهيرية القطرية  ويقول  مدير المركز الجماهيري  العربي في الرملة المربي ميخائيل فانوس  ان المسنين هم أعمدة من أعمدة  مجتمعنا  فهم تاريخنا  ورمز حضارتنا وتحضرنا اذ نتعلم من خلال خبرتهم على مدار السنين 


 وتضيف الناطقة الإعلامية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية القطرية  الكاتبة الصحافية رانية مرجية  ان تم مؤخرا  الاحتفال بجمهور المسنين والمسنات  من قبل مجلس الطلاب  من  المدرسة الارثوذكسية الثانوية  وتم توزيع الورد عليهم وتكريمهم   عرفانا بما قدموه  لمجتمعنا من تربية صالحة  تليق بتراثنا العربي 




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