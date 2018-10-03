تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 12:08:28 مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل |  2018-12-20 12:04:52 سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع |  2018-12-20 11:05:02 المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم |  2018-12-20 10:41:31 اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود |  2018-12-20 10:39:57 خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا |  2018-12-20 10:35:47 مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان |  2018-12-20 10:29:31 ابداع طلاب البيولوجيا عتيد ام الفحم في عرض مشاريعهم |  2018-12-20 10:20:42 مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب |  2018-12-20 09:20:25 تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-20 09:29:06 الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ |  2018-12-20 09:02:34 النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء |  2018-12-20 08:49:36 ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا |  2018-12-20 08:44:04 الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! |  2018-12-20 08:41:01 فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم |  2018-12-20 08:33:51 تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نصف النساء عرضة للإصابة بأمراض خطيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة نشرت حديثا أن نصف نساء العالم تقريبا، عرضة للإصابة بأمراض مثل الخرف وألزهايمر وباركنسون أو الجلطات والنوبات الدماغية والقلبية، خلال حياتهن.



وأوضحت الدراسة، التي استمرت على مدى 3 عقود وشملت أكثر من 12 ألف شخص، أن النساء عرضة للإصابة بهذه الأمراض أكثر من الرجال.


غير أن الباحثين والخبراء في كلية روتردام للطب بجامعة إراسمو الهولندية قالوا إن الإجراءات الوقائية يمكن أن تقلل من هذه الأمراض بصورة جوهرية.


وأوضح الخبراء أن تغيير نمط وأسلوب الحياة اليومي من شأنه أن يقلل مثل هذه الاحتمالات بصورة كبيرة.


وأشارت الدراسة، التي بدأت عام 1990، إلى أن أفراد العينة جميعا، أي 12 ألف شخص، لم تزد أعمارهم على 45 عاما، وأنهم كانوا يتلقون فحصا شاملا كل 4 سنوات، وذلك حتى العام 2016، أو حتى وفاتهم.


وخلال هذه الفترة، تم تشخيص إصابة 1489 شخصا بالخرف، و263 شخصا بمرض باركنسون و1285 أصيبوا بجلطات.


وبينت الدراسة أن خطر الإصابة بأحد هذه الأمراض لمن تزيد أعمارهم على 45 سنة بلغت 48 في المئة عند الإناث، و36 في المئة عند الذكور.


وكما يتضح، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف من الرجال، بحسب مؤلف الدراسة وأستاذ علم الأوبئة عرفان إكرام.


ووفقا لإحصائيات بريطانية، فإن 61 في المئة من المصابين بالخرف هم من النساء، ومن الأسباب لذلك على الأرجح ارتفاع متوسط العمر لديهن أكثر من الرجال.


وتقاسم الرجال والنساء نسبة الإصابة بالجلطات، لكن الذكور الأصغر سنا أكثر عرضة للجلطات من النساء، غير أن احتمال إصابة الإناث بالخرف يصل ضعفي معدل إصابة الرجال بالمرض نفسه مع طول العمر.


ولوحظ أن هذه الأمراض ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب وارتفاع مستوى الكوليسترول والنوع الثاني من مرض السكري.


بالمقابل، قال الخبراء إن النتائج توضح أهمية نمط وأسلوب الحياة.


وقالت مديرة الأبحاث في المركز البريطاني لأبحاث الألزهايمر كارول روتليدج إن هذه الدراسة توضح التأثير الحياتي على الأمراض العصبية، وأن هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها للمساعدة في المحافظة على الصحة العقلية.


وأشارت إلى أهمية تناول وجبات طعام متزنة والحفاظ على الوزن والقيام بأنشطة وتمارين رياضية وعدم التدخين وتناول المشروبات بحدود معقولة والحفاظ على مستويات الكوليسترول وضغط الدم ضمن الحدود المعقولة.


وقال رئيس قسم الأبحاث في جمعية مرضى الألزهايمر جيمس بيكيت إن الباحثين وجدوا أن المصابين بالخرف مصابون أيضا بارتفاع ضغط الدم والنوع الثاني من السكري.


وأشار إلى هذا يعني أن نمط الحياة الصحي ينبغي أخذه بعين الاعتبار وأن أطعمة منطقة البحر المتوسط هي الأفضل، إلى جانب ممارسة الرياضة وعجم التدخين، وهي أمور من شأنها خفض مخاطر الإصابة بالخرف.




كلمات متعلقة

نصف, النساء, عرضة, للإصابة, بأمراض, خطيرة,

تابعونــا

أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة 2018-12-19 | 12:32:03

عززت الفلبين مكانتها بين الدول الأكثر تحقيقا للقب "ملكة جمال الكون"، بعد أن توجت...

الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة 2018-12-18 | 08:52:32

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...

الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 2018-12-17 | 10:56:24

حصدت ملكة جمال الفلبين ​كاتريونا غراي​ (Catriona Gray) البالغة من العمر 24 عاما لقب ملكة...

فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار 2018-12-14 | 09:39:35

اعتذرت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية سارة روز سامرز، بعد نشر مقطع فيديو...

كايا جربر أفضل عارضة أزياء لعام 2018 - صورة كايا جربر أفضل عارضة أزياء لعام 2018 - صورة 2018-12-13 | 10:03:54

منح مجلس الأزياء البريطاني "The British Fashion Council"، لقب "موديل العام" لكايا جربر، ابنة...

ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc 2018-12-12 | 14:44:10

Sacara تطرح: ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc: - اقتصادي - منتج واحد يمنح نتيجة منتجيْن. -...

"لوريال" تفتتح صالون تجميل لمرضى السرطان "لوريال" تفتتح صالون تجميل لمرضى السرطان 2018-12-12 | 14:10:13

"لوريال" تفتتح صالون عناية وتجميل في مركز الأمراض السرطانية في مستشفى شيبا تل...

كم يستغرق قرار البت بالزواج ؟ كم يستغرق قرار البت بالزواج ؟ 2018-12-12 | 08:30:21

وجدت الأبحاث العلمية أنه عندما يتعلق الأمر بالبت في الزواج، فنحن نجعل عقولنا تعمل...

كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟ كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟ 2018-12-11 | 08:44:25

تزوجت ميغان ماركل من الأمير هاري في مايو الماضي، وأصبحت واحدة من أفراد أشهر...

الجيوب الأنفية تسبب الهالات السوداء تحت العين فى فصل الشتاء الجيوب الأنفية تسبب الهالات السوداء تحت العين فى فصل الشتاء 2018-12-11 | 08:38:56

قالت الدكتورة وفاء عفيفى استشارى الأمراض الجلدية بطب الأزهر، إن دخول فصل الشتاء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أنباء خروج شخصية قضائية قسرية تحوم حولها ارتكاب جرائم معروفة التحقيق الشرطة ام الفحم مظاهرة حاشدة نصرة الشق الشمالي الشيخ رائد صلاح ضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق اصابة شاب المكر تعرض لاطلاق نار حي القرية اسعاف عوض نعيمي نعيمة مستشفى مصرع اصابة ضبط 30 الف بيضة غير صالحة استهلاك أدمي بيت مدينة شفاعمرو توقيف صاحب البيت الجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل نشأت ملحم كاميرات سيارة اجرة امين شعبان اللد تعطيل فتى دير حنا سقوطه عن حصان مركز حيان الطبي مستشفى نهاريا تسريب بجروت عربي مشتبهان سخنين الشرطة تحقيق سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة المدرسة الثانوية اكسال تخرج الفوج ال 34 كلابها قرية احتقال تخريج شهادات احتراق حافلة شارع 531 قرب مفترق كفار سابا دون اصابات اطفاء خالية ركاب تحذير ثلوج تساقط امطار هطول ثلوج مرتفعات جبل الشيخ عاصفة دائرة الارضاد الجوية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com