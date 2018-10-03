مودريتش:, الأجواء, في, غرفة, الملابس, غير, جيدة,

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تأهل منتخب العراق إلى ثمن نهائي كأس آسيا، بفوزه على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة،...
يميل توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لاستبعاد النجم البرازيلي نيمار...
دخل ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، في منافسة قوية من أجل الظفر بخدمات...
قرر دانييل ليفي، رئيس توتنهام، رفض عرض مانشستر يونايتد، مهما كانت المغريات...
صرح أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن بول بوغبا لاعب الوسط ربما سيكون جاهزا...
لن يكون بمقدور أستراليا ارتكاب المزيد من الأخطاء عندما تواجه اليوم فلسطين...
استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد المقال، نفسه من قائمة...
طلبت شرطة ولاية نيفادا رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي...
بلغ منتخب الأردن رسمياً دور الـ16 في كأس آسيا، بعدما حسم ديربي الشام لصالحه وحقق...
يبدو أن مسلسل عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة قد وصل إلى حلقته...