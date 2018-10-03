مودريتش:, الأجواء, في, غرفة, الملابس, غير, جيدة,

أبدى الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، قلقه الشديد، بعد فشل فريقه في هز الشباك، في آخر 3 مباريات للملكي في جميع المسابقات.

وقال مودريتش، في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، بعد خسارة الريال 0-1 أمام سسكا موسكو، أمس الثلاثاء، في إطار دوري أبطال أوروبا "نحن منزعجون، لم نتوقع أن نفقد النقاط أمام الفريق الروسي".وتابع "الأجواء في غرفة خلع الملابس، ليست جيدة خلال الوقت الراهن، لكن يجب العمل على رفع معنويات الفريق وتحسين العمل، من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة".وأضاف "يجب علينا أن نرفع رؤوسنا، رغم التعثر في آخر 3 مباريات، لم نكن في مستوانا أمام إشبيلية وسسكا، لعبنا بشكل أفضل خلال الشوط الثاني من الديربي".وأوضح مودريتش "عندما لا تسجل فهذا أمر مقلق للغاية، لكننا سنجد الحلول، للخروج من هذا الوضع".وعن مشاركته كبديل أمام سسكا، علق "أراد المدرب جولين لوبيتيجي إراحتي، لأنني لعبت عدة مباريات متتالية، لكن في النهاية أشركني، لأنه في كرة القدم، لا يمكن التخطيط لكل شيء بشكل دقيق، حاولت مساعدة الفريق، ولاحت أمامنا بعض الفرص، ولكننا لم نتمكن من التسجيل".