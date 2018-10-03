ثلاثة, علماء, ليزر, يفوزون, بنوبل, للفيزياء, 2018,

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم منح جائزة نوبل للفيزياء هذا العام لثلاثة علماء: الأميركي أرثور أشكين والفرنسي جيرارد مورو والكندية دونا ستريكلاند لاختراعاتهم الرائدة في مجال فيزياء الليزر.

ونال أشكين نصف الجائزة التي تترافق مع مكافأة مالية قدرها تسعة ملايين كرونة (نحو مليون دولار)، في حين نال مورو وستريكلاند نصفها الآخر.وأصبح أشكين، البالغ 96 عاما، أكبر الفائزين سنا بجائزة نوبل، متقدما على الأميركي ليونيد هورفيتش الذي كان في سن التسعين عندما فاز عام 2008 بنوبل للاقتصاد.وكوفئ أشكين، الذي يعمل بمختبرات بل في الولايات المتحدة، لاختراعه "ملاقط بصرية" تلتقط الجزيئات والذرات والفيروسات والخلايا الحية الأخرى بواسطة أصابعها العاملة بشعاع ليزر.