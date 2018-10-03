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على خلفية الشجار العنيف امس - الغاء مسيرة الذكرى ال 18 للشهيد رامز بشناق المقررة مساء اليوم في كفرمندا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاءنا في بيان صادؤ عن عائلة الشهيد رامز بشناق في كفرمندا اليوم الاربعاء :"  بعد ما الت اليه الاوضاع في القرية واحداث العنف وبالذات في هذا الوقت الذي يتزامن مع ذكرى اكتوبر وذكرى الشهيد رامز بشناق وبعد التشاور مع افراد العائله تقرر ما يلي..


اولا...الغاء مسيرة الذكرى ال١٨ للشهيد رامز بشناق المقررة مساء اليوم الاربعاء لانه في هذه الظروف الصعبه والدرك الاسفل اللذي وصلنا له لا يمكن لنا ان نقوم بهذا العمل...

ثانيا..تقتصر الذكرى غدا على افراد العائله فقط وبعض الاصدقاء وذالك بالسير نحو النصب التذكاري للشهيد وقراءة الفاتحه على روحه الطاهره..

سيتم توزيع بلايز تحمل اسم الشهيد على الاطفال في بيت الشهيد ...وكل من يرغب بالحصول على بلوزه الرجاء التواصل معي ونا شخصيا ساوصلها لبيته.

المجد والخلود لمن ارتقى وارتفع عنا جميعا

المجد والخلود لمن احبنا جميعا اكثر ممن احببناه..




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