الفنانة, النصراوية, دلال, أبو, أمنة, تقدم, محاضرتها, النهائية, لنيل, لقب, الدكتوراة, في, علوم, الدماغ, والأعصاب,

قدمت الفنانة الملتزمة ابنة الناصرة دلال أبو أمنة امس الثلاثاء محاضرتها النهائية لنيل لقب الدكتوراة في علوم الدماغ والأعصاب، والتي عرضت فيها ما أثمرت فيه مشاريعها البحثية من نتائج خلال السنين الماضية.

وقالت أبو أمنة في هذه المناسبة:" شكرا من القلب لكل من دعمني وساعدني لكي أستطيع أن اقدم أفضل ما عندي في المجال العلمي كما الفني واتمنى أن تكون هذه النتائج علما ينتفع به وفيه خير للناس ... الحمدلله".