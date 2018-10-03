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مجدداً - هيفا وهبي مرشحة لجائزة عالمية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رشحت جائزة "BAMA" أي Big Apple Music Award العالمية، إسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضمن لائحة الجوائز التي ستمنحها هذا العام  "النجمة الأكثر جماهيرية".



وكشفت صفحة BAMA الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن استعداد الفنانة هيفاء وهبي للمشاركة في الحفل يوم 23 تشرين الثاني المقبل على خشبة مسرح “Dolby" في مدينة لوس أنجلوس.


وتأتي هذه الجائزة بالتزامن مع الفرحة التي تعيشها هيفاء وهبي بنجاح ألبومها الجديد  بعنوان "حوا" وتصدره ضمن قائمة أفضلى الألبومات هذا العام. كما يحصد الألبوم نسب مشاهدة مرتفعة جداً منذ طرحه عبر يوتيوب.




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