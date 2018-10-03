تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 15:25:44 استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة |  2019-01-17 15:15:01 اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية |  2019-01-17 15:07:13 كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل |  2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |  2019-01-17 12:32:23 الميزانيّة التّفاضليّة لطلاب المجتمع العربي- برنامج جديد للوزارة ‎ |  2019-01-17 12:27:32 بلدية الناصرة - العاصفة تمر بسلام |  2019-01-17 12:30:21 "ديلي ميل": رهف تتذوق "لحم الخنزير" في كندا! |  2019-01-17 12:23:58 انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا |  2019-01-17 12:30:46 اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا |  2019-01-17 12:06:14 سعيد مصاروة والد الطالبة أية من باقة : التحقيق مستمر بحثا عن الجُنَاة المشتبه بإقدامِهِم على الجريمة البشعة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد البنتاغون.. ترامب يتلقى ظرفا مشبوها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن جهاز الخدمة السرية التابع للحكومة الأمريكية، أنه نجح في منع وصول ظرف مشبوه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال الجهاز المكلف بحماية رئيس الدولة: "يمكننا أن نؤكد استلام ظرف مشبوه موجه إلى الرئيس (ترامب) يوم 1 أكتوبر 2018. الظرف لم يُسلم في البيت الأبيض ولم يدخل إليه أبدا"، مبينا أن المخابرات وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.


ويوم أمس، أعلن البنتاغون العثور على مادة الريسين السامة بظرفين أرسلا لأحد الموظفين في الوزارة، وإثر ذلك فتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحقيقا في الحادث على الفور.




كلمات متعلقة

بعد, البنتاغون.., ترامب, يتلقى, ظرفا, مشبوها!,

تابعونــا

مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر 2019-01-17 | 13:58:46

لقي 5 أشخاص مصرعهم في مصر، الأربعاء، جراء عاصفة ترابية شديدة ضربت عدة...

انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا 2019-01-17 | 12:23:58

هزت عدة انفجارات للغاز جامعة ليون في جنوب شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر إعلامية...

السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها 2019-01-17 | 11:16:59

انتقدت افتتاحية صحيفة "اليوم" السعودية الحكومة الكندية، وقالت إنها وظّفت الخلاف...

ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا 2019-01-16 | 22:32:21

ارتفع الى ستة عشر عدد القتلى في منطقة منبج شمال شرق سوريا من جراء الاعتداء...

الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس 2019-01-16 | 13:13:55

أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة...

طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس 2019-01-16 | 11:17:29

ردت النائب في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على مسؤولة أمريكية...

ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين 2019-01-16 | 10:47:23

أكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين بن عبد الله، أن بلاده لن تتراجع عن قرارها...

حزب أردوغان قد يخسر بالانتخابات البلدية في المدن الكبيرة حزب أردوغان قد يخسر بالانتخابات البلدية في المدن الكبيرة 2019-01-16 | 09:53:25

كشفت مصادر من حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، أن استطلاعاته الداخلية أظهرت...

اعتقال مراسلة تلفزيون إيراني في الولايات المتحدة اعتقال مراسلة تلفزيون إيراني في الولايات المتحدة 2019-01-16 | 09:51:27

ذكرت قناة (برس تي في) الإيرانية التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أن...

بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال 2019-01-16 | 05:55:29

تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باتخاذ إجراءات جوابية فعالة ردا على انتشار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال شاب سائق دراجة نارية بشبهة دهس فتاة في ام الفحمتمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون تظاهرة رفع شعارات عائلة دوابشة قرية دوما محكمة مركزية اللد د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا جلبواع شعارات تعايش عرب يهود حياة مشتركة وقفة البنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي ايهاب ابو حجلة جلجولية الافراج تخطيط السفر سوريا الانضمام داعش تنظيم اطلاق نار سيارة جاثمة ام الفحم مجهولون اضرار دون اصابات الشرطة تحققاحتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة اسخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور ماجد عامر رئيس مجلس حرفيش يستقيل من منصبه ادارة انتخابات اسباب شخصية اصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس عكا تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى القدس مسجد عراق الشباب ام الفحم حرق مستوطنين تدفيع الثمن اغلاق ملف تحقيق النيابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com