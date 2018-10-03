بعد, البنتاغون.., ترامب, يتلقى, ظرفا, مشبوها!,

أعلن جهاز الخدمة السرية التابع للحكومة الأمريكية، أنه نجح في منع وصول ظرف مشبوه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الجهاز المكلف بحماية رئيس الدولة: "يمكننا أن نؤكد استلام ظرف مشبوه موجه إلى الرئيس (ترامب) يوم 1 أكتوبر 2018. الظرف لم يُسلم في البيت الأبيض ولم يدخل إليه أبدا"، مبينا أن المخابرات وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.ويوم أمس، أعلن البنتاغون العثور على مادة الريسين السامة بظرفين أرسلا لأحد الموظفين في الوزارة، وإثر ذلك فتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحقيقا في الحادث على الفور.