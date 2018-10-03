النفط, يتراجع, من, أعلى, مستوياته, في, 4, سنوات,

هبطت أسعار النفط قليلا الثلاثاء بعدما صعدت لثلاث جلسات متتالية، لكنها بقيت قرب أعلى مستوياتها في 4 سنوات بظل القلق من تقلص الإمدادات العالمية بفعل عقوبات أمريكية على إيران.

وقال جين ماكجيليان مدير بحوث السوق لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد "تلتقط السوق أنفاسها".وبالإضافة إلى القلق بشأن إيران، تلقت الأسعار دعما من استمرار قوة الطلب العالمي في مواجهة توترات تجارية.