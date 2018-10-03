تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 01:04:35 فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية |  2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |  2018-12-31 22:40:46 بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال |  0000-00-00 00:00:00 التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات |  0000-00-00 00:00:00 العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور |  2018-12-31 22:22:13 اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث |  2018-12-31 20:20:13 باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق |  2018-12-31 18:13:34 مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات |  2018-12-31 18:11:46 ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

النفط يتراجع من أعلى مستوياته في 4 سنوات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هبطت أسعار النفط قليلا الثلاثاء بعدما صعدت لثلاث جلسات متتالية، لكنها بقيت قرب أعلى مستوياتها في 4 سنوات بظل القلق من تقلص الإمدادات العالمية بفعل عقوبات أمريكية على إيران.



وقال جين ماكجيليان مدير بحوث السوق لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد "تلتقط السوق أنفاسها".


وبالإضافة إلى القلق بشأن إيران، تلقت الأسعار دعما من استمرار قوة الطلب العالمي في مواجهة توترات تجارية.




كلمات متعلقة

النفط, يتراجع, من, أعلى, مستوياته, في, 4, سنوات,

تابعونــا

العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور 0000-00-00 | 00:00:00

احتفلت دول العالم الليلة باستقبال العام الجديد 2019، فيما انطلقت الاحتفالات في عدة...

في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا 2018-12-31 | 15:39:32

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا...

خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني 2018-12-31 | 14:00:48

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال استقباله الأمين العام لـ"حركة...

أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 2018-12-31 | 11:50:09

استعرضت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، أوضاع الفلسطينيين نهاية عام 2018،...

قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا 2018-12-31 | 11:34:37

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد 79 آخرون، الاثنين، في انفجار للغاز هز مبنى سكنيا في...

الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو 2018-12-31 | 11:16:19

يدخل قرار واشنطن، الذي أعلنت عنه في أكتوبر العام الماضي، حيز التنفيذ اليوم...

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا 2018-12-31 | 10:21:20

قضى 68 شخصا، اليوم الاثنين، في العاصفة التي ضربت وسط الفيليبين الأسبوع الماضي،...

آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا 2018-12-31 | 08:32:23

أبدت السلطات الفرنسية قلقها من أن يفسد أصحاب "السترات الصفراء" فرحة رأس السنة في...

فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة 2018-12-31 | 06:26:31

أعلن وزير الداخلية الفرنسي يوم الأحد عن نشر 147 ألف عنصر من الأمن المدني والعسكري...

"قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر 2018-12-31 | 06:22:29

تشهد السماء حدثا نادرا في مطلع عام 2019، حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الدموي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسنة دهس حادث طرق الناصرة شارع همشبير منطقة مستشفى شرطة رمبام حيفاعواصف رعدية امطار غزيرة مصحوبة اضرار تطاير اجسام مجلس محلي كفر مندا ندوة قضايا سكتم خارطة هيكلية حول تنظيم مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا حرق سيارة موظفة بلدية طمرة مجهولون الشرطة التحقيق اضرار جسيمة شعب شاب عطا طيون فئران فئر حشرات غرفة عمليات مستشفى الجليل الغربي نهاريا بئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق خالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق سقالات رعنانا مستشفى نقله اسعاف شرطة ورشة بناء اطلاق نار سيارات بيت قنبلة قنبلتان هلع صوت قرية اعتقال شاب مشتبه اصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة اصابة عمال 8 جراء سقوط رافعة معدات ورشة تل ابيب مستشفى شرطة تحقيق تدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة شجار اطلاق نار ام الفحم طعن اصابات متوسطة شرطة اسعاف وليد شناوي قرية المكر الجديدة العثور جثة شاب سيارة حرش قرب مجد الكروم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com