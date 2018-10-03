تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 06:21:14 الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة |  2018-12-20 06:18:14 الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة |  2018-12-19 23:42:17 مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم |  2018-12-19 23:39:26 الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد |  2018-12-19 22:32:20 مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد |  2018-12-19 21:50:02 ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية |  2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |  2018-12-19 20:00:46 الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة |  2018-12-19 20:38:04 اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة |  2018-12-19 20:34:50 أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب |  2018-12-19 20:06:29 النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز |  2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس: استمرار الأجواء الحارة في كافة المناطق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف حاراً في المناطق الجبلية شديد الحراره في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذرت الأرصاد الجوية الفلسطينية من خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.


هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية  دافئة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الخميس 2018/10/04: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ،  ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الجمعة 2018/10/05: يكون الجو غائماً جزئياً  الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف  على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


السبت 2018/10/06: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ،و يطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.




كلمات متعلقة

الطقس:, استمرار, الأجواء, الحارة, في, كافة, المناطق,

تابعونــا

الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة 2018-12-20 | 06:18:14

أكدت دائرة الأرصاد الجوية ، أن البلاد ستتأثر اليوم الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة...

مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم 2018-12-19 | 23:42:17

استقبلت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية بادارة الشيخ سالم عيادات مديرة لواء...

مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد 2018-12-19 | 22:32:20

لقيت سيدة تبلغ من العمر 51 عاماً مصرعها في حادث طرق مروع على شارع 4613 قرب مطار اللد...

القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية 2018-12-19 | 20:41:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط 700 في شرقي...

الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة 2018-12-19 | 20:00:46

احتفلت قرية الرينة مساء اليوم الاربعاء باضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وذلك في...

اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة 2018-12-19 | 20:38:04

تظاهر العشرات من سكان مدينة اللد مساء اليوم الاربعاء أمام مركز الشرطة في المدينة...

النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز 2018-12-19 | 20:06:29

رد عضو الكنيست عيساوي فريج على تهجم النائب اكرم حسون ضد كل من صوت ضد اقتراح قانون...

رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية 2018-12-19 | 16:42:07

اجتمعت لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في...

حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية 2018-12-19 | 15:00:02

أصدرت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء أمر حظر نشر في قضية شبهات جريمة القتل التي...

الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس 2018-12-19 | 13:58:24

يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو مداهمة هدم جدار اقرث المهجرة كنيسة مواجهات شبان دائرة اراضي اسرائيلمصرع حادث تراكتورون صهيب محاجنة فتى قاصر اصابة قريبه فتى اخر انقلاب سرطة ام الفحم اسعاف سيارة خالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا افتتاح عيادة السمنري الاولى في البلاد مستشفى الناصرة الانجليزي‎اغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات يوسق . ابو جامع الشيخ رهط الحركة الاسلامية الشق الشمالي اعتقال كرمئيل صحن ستلايت طائر انقاذ اطفاء الشمال علق سطح عمارة سخنين الكاثوليك كنيسة الروم الشعانين احد كنيسة مار يوسف مسيرة قداس مشاركة واسعة بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اوربافولفسبورج ريال مدريدريال مدريد.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرهرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة السجن نصف عام اسراء عابد الناصرة محاولة منفذة عملية العفولة محطة مركزية محاولة تهريب مخدرات كيلو غرام سيارة شاهدوا القدس معليه ادوميم القدس الشمال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com