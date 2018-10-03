باسم, ياخور, يفاجئ, الجميع, بمرضه, وهذا, ما, أخفاه,

أشعل الفنان السوري باسم ياخور تطبيق "إنستغرام" بعدما نشر على حسابه الخاص صورة التقطت له في المستشفى.

وظهر في الصورة إلى جانب الطاقم الطبي. وفاجأ الجميع بمرضه وكتب: "كل الشكر للكادر الطبي الرائع وعلى رأسه الدكتور يحيى كيوان الراقي والبارع في عمله على الرعاية الرائعة التي أحاطوني بها خلال الوعكة الصحية التي مررت بها مؤخراً والشكر موصول لمشفى ميدكير دبي الأكثر من مميز. من القلب شكراً".

إلا أنه لم يوضح طبيعة تلك الوعكة. وأعرب المتابعون عن صدمتهم بسبب عدم علمهم المسبق بمرض الفنان. وتمنوا له دوام الصحة. وحققت الصورة أكثر من 19 ألف إعجاب في وقت قصير جداً.

وكان الممثل أثار حيرة معجبيه بعدما نشر صورة له مؤخراً وأرفقها بتعليق غامض. وكتب: "ما عدت عم أعرف من وين عن تجيني الضربات من الشمال ولا من اليمين شكلي هالمرة ناطرها من اليمين".