اصابة, خطيرة, لسائق, دراجة, اثر, تصادم, مع, سيارة, في, مدينة, حولون,

في هذه الاثناء يقوم طاقم طبي بعمليات إنعاش لسائق الدراجة النارية.

في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي مساء اليوم الثلاثاء ان حادث طرق صعب بين دراجة نارية وسيارة خاصة في شارع فيخمان في مدينة حولون من الشمال الى الجنوب.

تابعونــا

قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية 2018-12-27 | 12:41:36 جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، كايد...

أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق 2018-12-27 | 12:04:37 اصيب سائق شاحنة باصاباتمتفاوته اليوم الخميس جراء انقلاب الشاحنة على مفترق مسكنة...

فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات 2018-12-27 | 11:00:30 جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للأعلام العربي , اليوم الخميس :...

بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة 2018-12-27 | 08:51:12 أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، امس الأربعاء، سراح 3 أقارب اعتقلتهم الشرطة في إطار...

الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه 2018-12-27 | 08:45:07 تسببت مياه الامطار الغزيرة التي تساقطت منذ ساعات صباح اليوم الخميس باغلاق مفرق...

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة 2018-12-27 | 06:29:41 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثر طقس البلاد اليوم الخميس ، بمنخفض جوي مصحوب...

صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان 2018-12-27 | 06:22:37 تحقق شرطة كفركنا في ملابسات اقدام مجهولين على اطلاق وابل من الرصاص على المدخل...

عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد 2018-12-26 | 22:35:32 في خطابه الاخير قبيل التصويت على حل الكنيست، تحدث النائب ايمن عودة رئيس القائمة...

القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته 2018-12-26 | 23:33:53 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي:قامت الشرطة بالقاء...