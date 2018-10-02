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اصابة خطيرة لسائق دراجة اثر تصادم مع سيارة في مدينة حولون



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في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي مساء اليوم الثلاثاء ان حادث طرق صعب بين دراجة نارية وسيارة خاصة في شارع فيخمان في مدينة حولون من الشمال الى الجنوب.

في هذه الاثناء يقوم طاقم طبي بعمليات إنعاش لسائق الدراجة النارية.

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اصابة خطيرة لسائق دراجة اثر تصادم مع سيارة في مدينة حولون




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