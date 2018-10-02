كفرمندا:, اعتقال, 6, مشتبهبن, لضلوعهم, بشجار, عنيف, بسبب, الانتخابات,

وعلى ما يبدو ان خلفية الشجار تعود لاحداث الانتخابات ولم يتم التبليغ عن اصابات

قامت الشرطة مساء اليوم الثلاثاء باعتقال 6 مشتهبين للاشتباه بضلوعهم في شجار عنيف بين عائلتين في بلدة كفرمندا استخدمت خلالها العاب نارية وحجارة

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