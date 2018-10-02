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كفرمندا: اعتقال 6 مشتبهبن لضلوعهم بشجار عنيف بسبب الانتخابات



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قامت الشرطة مساء اليوم الثلاثاء باعتقال 6 مشتهبين للاشتباه بضلوعهم في شجار عنيف بين عائلتين في بلدة كفرمندا استخدمت خلالها  العاب نارية وحجارة 

وعلى ما يبدو ان خلفية الشجار تعود لاحداث الانتخابات ولم يتم التبليغ عن اصابات

كفرمندا: اعتقال 6 مشتبهبن لضلوعهم بشجار عنيف بسبب الانتخابات




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- محمود من شعب
- دمعه حزن

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