تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-11 21:33:58 الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة |  2019-01-11 21:31:27 الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ |  2019-01-11 17:04:59 اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام |  2019-01-11 14:36:47 رغم الخسائر.. أبل تعتزم إطلاق ثلاثة طرز جديدة من آيفون |  2019-01-11 14:41:45 موسكو: لن نسمح بتحويل إدلب إلى ملجأ للإرهابيين |  2019-01-11 14:41:12 حساب "فتاة تايلاند" السعودية يختفي من "تويتر"! |  2019-01-11 12:48:29 غضب عارم في مصر بعد وفاة سيدة من شدة البرد |  2019-01-11 12:40:11 عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة |  2019-01-11 12:38:29 الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً |  2019-01-11 12:37:40 مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس |  2019-01-11 12:50:42 كأس آسيا.. أستراليا لاستعادة هيبتها أمام فلسطين الطامحة |  2019-01-11 11:20:45 الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع |  2019-01-11 11:08:50 ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت |  2019-01-11 10:56:32 اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان |  2019-01-11 11:00:23 حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع وتسجل رقما قياسيا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الهستدروت تعلن عن تخصيص ساعتين في مدرسة جلجولية لفعاليات عن مخاطر آفة العنف



  |     |   اضافة تعليق



اعلنت نقابة المعلمين الهستدروت، اليوم الثلاثاء، وفي اعقاب احداث العنف المؤسفة التي وقعت في مدينة جلجولية بين طلاب مدارس، عن تخصيص الساعتين الأولى والثانية في مدرسة الرازي الاعدادية في المدينة للشرح ورفع الوعي لدى الطلاب عن مخاطر آفة العنف.

اضافة الى اقامة الفعاليات والنشاطات الخاصة بمكافحة العنف بين طلاب المدرسة بهدف رفع الوعي لديهم لمخاطر الآفة السلبية وتداعياتها عليهم وعلى المجتمع وخاصة على زملائهم الطلاب واصدقائهم.

ووفقًا لما قررته نقابة المعلمين الهستدروت فإن كل معلمي مدرسة الرازي سيشاركون مع طلابهم في حلقات نقاش وحوار تهدف لتعزيز لغة الحوار وتقبل الآخر والقبول بالرأي المختلف.

وفي هذا السياق قالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين الهستدروت، يافة بن دافيد: "الأحداث المؤسفة التي وقعت في جلجولية هي خط احمر وتشكل امرًا مفصليًا في جهاز التربية والتعليم وعلينا كمعلمين وكأهل ان نأخذ دورنا من اجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي لها ابعادها وتبعياتها على المدى القصير والبعيد".
واضافت بن دافيد: "من هنا ارتأينا ان نقوم في فعاليات ونشاطات في المدرسة للحد من ظاهرة العنف ولشرح مخاطرها للطلاب".





كلمات متعلقة

الهستدروت, تعلن, عن, تخصيص, ساعتين, في, مدرسة, جلجولية, لفعاليات, عن, مخاطر, آفة, العنف,

تابعونــا

الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة 2019-01-11 | 21:33:58

في الطيرة اصيب مساء اليوم الجمعة فتى 16 عاما بجراح متوسطة اثر اصابته برصاصة بالصدر...

الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ 2019-01-11 | 21:31:27

جاءنا في بيان من وديع ابو نصار مستشار مجلس الأساقفة في الأرض المقدسة حول معرض في...

اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام 2019-01-11 | 17:04:59

جرت مساء اليوم الجمعة مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا للمطالبة لازالة معرض لوحات...

عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة 2019-01-11 | 12:40:11

زار النائب عيساوي فريج برفقة كل من النائبين موسي راز وميخال روزين اليوم الجمعة،...

مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس 2019-01-11 | 12:37:40

أطلق مجهولون فجر اليوم الجمعة النار تجاه مركز شرطة الرام شمال مدينة القدس دون...

الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع 2019-01-11 | 11:20:45

قامت الشرطة باغلاق كل الطرق المؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الازدحام المروري...

اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان 2019-01-11 | 10:56:32

قررت الشرطة صباح اليوم الجمعة اغلاق شارع 99 من اتجاه شلال السعار للقادمين الى جبل...

مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا 2019-01-11 | 11:30:01

لقي الشابان تيمور أمين خطيب وشادي راضي خير من بيت جن مصرعهما اثر انقلاب سيارة...

رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا 2019-01-11 | 09:49:27

أصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم صباحا قرارها برفض الاستئناف على...

المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا 2019-01-11 | 09:23:38

القدس – طالب سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال شابة عربية حيفا يركل وجهها اعتقال تل ابيب شجار ارهابية أهالي ام الفحم يشاركون في صلاة التراويح الاولى من شهر رمضان المبارك عبد الباسط كتاني أمنة مغدورة مرحومة تشييع جثمانها جنازة يافة الناصرة مقتل حامل جنينهاأمير حلف مقتل الشاب بسمة طبعون أمر حظر نشر تجديد حيفا محكمة تفاصيل قضية تحقيق مشتبهون اضاءة شجرة الميلاد شفاعمرو لحظة احتفالطلاب عرب جامعة تل ابيت تظاهرة اعلام فلسطين ضد اطلاق النار المواطنين العرب حفل تخريج الفوج ال 33 ثانوية مار الياس عبلين طلاب مشاركة واسعة محل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم العنف جرائم قتل النساء يافا مشاركة واسعة ضد شارع عابر اسرائيل مدينة رهط يربط البدء باعمال تنفيذ شق ميزانية 35 مليون شيكلجسم مشبوه ام الفحم تفكيك حي الملساء المدينة الشرطة متفجرات مظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة دهس طفل طمرة اصابة متوسطة شرطة اسعاف مستشفى رصاصة طائشة سيارة مواطن حي عراق الشباب ام الفحم الشرطة تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com