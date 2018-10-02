الهستدروت, تعلن, عن, تخصيص, ساعتين, في, مدرسة, جلجولية, لفعاليات, عن, مخاطر, آفة, العنف,

اضافة الى اقامة الفعاليات والنشاطات الخاصة بمكافحة العنف بين طلاب المدرسة بهدف رفع الوعي لديهم لمخاطر الآفة السلبية وتداعياتها عليهم وعلى المجتمع وخاصة على زملائهم الطلاب واصدقائهم.
وفي هذا السياق قالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين الهستدروت، يافة بن دافيد: "الأحداث المؤسفة التي وقعت في جلجولية هي خط احمر وتشكل امرًا مفصليًا في جهاز التربية والتعليم وعلينا كمعلمين وكأهل ان نأخذ دورنا من اجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي لها ابعادها وتبعياتها على المدى القصير والبعيد".
واضافت بن دافيد: "من هنا ارتأينا ان نقوم في فعاليات ونشاطات في المدرسة للحد من ظاهرة العنف ولشرح مخاطرها للطلاب".