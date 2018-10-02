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نتنياهو: الدعم الأمريكي غير المشروط لدفاع إسرائيل عن نفسها يعد إحدى ركائز العلاقات المتينة بين البلدين



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شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو في تصريحه اليوم الثلاثاء: " أشكر الإدارة الأمريكية والكونجرس على التزامهما بدعم إسرائيل وعلى أموال الدعم الأمريكية التي ستحول إلى إسرائيل خلال العقد المقبل أيضا".

 

واضاف نتنياهو: " تواجه إسرائيل كما يواجه العالم تحديات أمنية معقدة وعلى رأسها العدوان الإيراني. الدعم الأمريكي غير المشروط لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها يعد إحدى ركائز العلاقات المتينة بين البلدين".

 

 





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