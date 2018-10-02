نتنياهو:, الدعم, الأمريكي, غير, المشروط, لدفاع, إسرائيل, عن, نفسها, يعد, إحدى, ركائز, العلاقات, المتينة, بين, البلدين,

شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو في تصريحه اليوم الثلاثاء: " أشكر الإدارة الأمريكية والكونجرس على التزامهما بدعم إسرائيل وعلى أموال الدعم الأمريكية التي ستحول إلى إسرائيل خلال العقد المقبل أيضا".

واضاف نتنياهو: " تواجه إسرائيل كما يواجه العالم تحديات أمنية معقدة وعلى رأسها العدوان الإيراني. الدعم الأمريكي غير المشروط لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها يعد إحدى ركائز العلاقات المتينة بين البلدين".