وصل إلى موسكو عصر اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، لإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس، ومع عدد من وسائل الإعلام الروسية، لوضعهم في صورة الاخطار المترتبة على قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري، على الجماهير العربية في البلاد، وعلى شعبنا الفلسطيني عموما، وعلى صعيد مستقبل حل الصراع، والاستقرار في المنطقة.

ويلتقي بركة في مركز زيارته الى موسكو التي تستمر يومين، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوچدانوف، لاطلاعه على موقف جماهيرنا العربية من قانون الأبرتهايد العنصري، وعلى مجمل النضالات التي تخوضها لجنة المتابعة لاسقاط القانون، محليا ودوليا. وعلى موقف لجنة المتابعة بضرورة الضغط الدولي لإلغاء هذا القانون.

وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة بسبب الوزن الدولي الكبير لجمهورية روسيا الاتحادية، على الصعيد الدولي، ولكونها عضوا أساسيا في مجلس الأمن وفي الامم المتحدة.

وتأتي الزيارة في أعقاب لقاء تمّ بين بركة والسفير الروسي في تل ابيب، بمشاركة قنصل روسيا الاتحادية الفخري في البلاد، د. أمين صفية، قبل عدة أسابيع.