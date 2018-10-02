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استدعاء الطمراوي محمد عواد للانضمام لمنتخب اسرائيل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



استدعى مدرب منتخب اسرائيل لكرة القدم , امس الاثنين , اللاعب والمهاجم المتألق محمد عواد ابن مدينة طمرة ومهاجم فريق مكابي حيفا من الدرجة العليا .



وجاء استدعاء محمد عواد الىصفوف المنتخب في ظل ما يقدمه الاخير من مستوى كروي رائع في فريقه مكابي حيفا .


ويلتقي منتخب اسرائيل يوم 11-10-2018 على ارض ستاد سامي عوفر في حيفا منتخب اسكتلندا .




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