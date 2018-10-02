تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 11:43:19 أبو ردينة: كامل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين |  2019-01-17 11:16:59 السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها |  2019-01-17 11:16:59 السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها |  2019-01-17 11:15:39 صفحة جديدة في سجل رونالدو الذهبي بالنهائيات |  2019-01-17 11:15:18 أنقذه الحظ في "11 سبتمبر".. وقتل بهجوم نيروبي |  2019-01-17 11:00:04 سالم: 6 مليون شيكل لتطوير المنطقة الصناعية دير حنا و100 دونم لتوسعتها |  2019-01-17 10:46:55 اصابة بالغة الخطورة لعامل في ورشة بناء باشكلون |  2019-01-17 10:19:48 اتحاد ابناء سخنين يضم المدافع الايسر عمنويل امبولا من رعنانا |  2019-01-17 09:56:06 تراكم الثلوج في مجدل شمس وبقعاتا وتعطيل الدراسة |  2019-01-17 09:50:34 صور - انقلاب سيارة على مفرق الموفيل وأزمة سير خانقة |  2019-01-17 09:46:16 الشيف النصراوي نزار جرايسي يغادر برنامج توب شيف |  2019-01-17 09:32:43 اليوم - اشبيلية الاسباني يقدم رسميا النصراوي مؤنس دبور |  2019-01-17 09:21:30 العربية للتغيير : استطلاع القناة الثانية: قائمة الطيبي ٦ مقاعد والاحزاب الثلاثة الاخرى: ٦ مقاعد |  2019-01-17 08:27:34 الجدة والمراهق.. قصة حب في الجنازة تنتهي بـ"أسعد زواج" |  2019-01-17 08:25:29 إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير" |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سرقة مجوهرات لطليقة الوليد بن طلال قيمتها مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن الأميرة السعودية التي سرقت مجوهراتها مؤخرا هي أميرة الطويل طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال، أثناء حفل زواجها من الملياردير الإماراتي خليفة المهيري.


وأقيم حفل زفاف أميرة الطويل (34 عاما) مع رجل الأعمال الإماراتي المهيري (39 عاما) الذي يعتبر سابع أغنى رجل في الإمارات، يوم 9 سبتمبر الماضي في قصر Château de Vaux-le-Vicomte بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وحضرته الإعلاميتان الأمريكيتان الشهيرتان أوبرا وينفري وغاييل كينغ والنخبة السعودية في باريس وعدد من موظفي الأمم المتحدة الذين عملوا مع أميرة في جهودها الخيرية العديدة.

وفي اليوم التالي بعد حفل العرس، تم الإعلان عن سرقة مجوهرات أميرة سعودية دون الكشف عن اسمها، بقيمة مليون دولار من غرفتها في فندق "ريتز" في العاصمة الفرنسية. وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك أي علامة على حدوث اقتحام للغرفة التي كانت فيها المجوهرات.


وانفصلت أمير الطويل عن الأمير الوليد بن طلال الذي يكبرها بـ28 سنة، في 2013 بعد أن كانت الزوجة الرابعة له ورافقته في معظم المناسبات ورحلاته الاجتماعية والإنسانية والثقافية وحتى الاقتصادية حول العالم.


وتقدر ثروتها بـ18 مليون دولار.




كلمات متعلقة

سرقة, مجوهرات, لطليقة, الوليد, بن, طلال, قيمتها, مليون, دولار,

تابعونــا

السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها 2019-01-17 | 11:16:59

انتقدت افتتاحية صحيفة "اليوم" السعودية الحكومة الكندية، وقالت إنها وظّفت الخلاف...

السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها 2019-01-17 | 11:16:59

انتقدت افتتاحية صحيفة "اليوم" السعودية الحكومة الكندية، وقالت إنها وظّفت الخلاف...

ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا 2019-01-16 | 22:32:21

ارتفع الى ستة عشر عدد القتلى في منطقة منبج شمال شرق سوريا من جراء الاعتداء...

الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس 2019-01-16 | 13:13:55

أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة...

طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس 2019-01-16 | 11:17:29

ردت النائب في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على مسؤولة أمريكية...

ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين 2019-01-16 | 10:47:23

أكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين بن عبد الله، أن بلاده لن تتراجع عن قرارها...

حزب أردوغان قد يخسر بالانتخابات البلدية في المدن الكبيرة حزب أردوغان قد يخسر بالانتخابات البلدية في المدن الكبيرة 2019-01-16 | 09:53:25

كشفت مصادر من حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، أن استطلاعاته الداخلية أظهرت...

اعتقال مراسلة تلفزيون إيراني في الولايات المتحدة اعتقال مراسلة تلفزيون إيراني في الولايات المتحدة 2019-01-16 | 09:51:27

ذكرت قناة (برس تي في) الإيرانية التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أن...

بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال 2019-01-16 | 05:55:29

تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باتخاذ إجراءات جوابية فعالة ردا على انتشار...

العاصفة "القطبية" تقترب من دول الشام.. وتأهب في سوريا العاصفة "القطبية" تقترب من دول الشام.. وتأهب في سوريا 2019-01-15 | 14:55:45

تترقب دول في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وعلى رأسها سوريا والأردن ولبنان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أشعل فريق برشلونة المنافسة أكثر على لقب الدوري الإسباني بالسقوط للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر أمام ضيفه فالنسيا بنتيجة 1-2 في المبارضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع احتراق سفين اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد النار حريق قرية مدرسة مهرجان التسوق النسائي طرعان رنا نصار مركز جماهيري مشاركة واسعة امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة احتراق محل اثاث مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات قرية اطفاء نار ذكرى يوم الارض مشاركة واسعة سخنين عرابة ذوي شهاداء اضرحة اكاليد زهور فاتحة اصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى النصب التذكاري الشهيد رأفت زهيري وضح اكاليل الزهور ضريح يوم الارض الخالد ذكرى ال 40طالب جامعي يدرس التمريض مخدرات تجارة الشرطة الامفيتامين التحقيق تعذيب تنكيل ارنب اطفاء سيجارة عكا منطقة اعتقال عربي حيواناتاصابة شابة شفاعمرو اطلاق نار تجلس داخل سيارة خطيرة مستشفى تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول فراس مغربي شفاعمرو ابناء سخنين اتحاد اللاعب هبوعيل حيفا انضمام فريق مفاوضات ابراهيم يوسف دبورية حادث عمل في مصنع قرية متأثرا بجراحه اصاباته
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com