تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 08:55:53 لبنان: "نجينا بأعجوبة" من كارثة انسانية |  2018-12-27 08:55:15 دمشق: العدوان الإسرائيلي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية والحرب الإرهابية |  2018-12-27 08:51:12 بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة |  2018-12-27 08:49:59 ترامب يسافر بطائرة مطفأة الأضواء و"حزين" لدخول العراق سرا |  2018-12-27 08:45:07 الناصرة - اغلاق مفرق البيج في الناصرة بعد ان غمرته مياه الامطار والشرطة تنظم حركة السير من الاتجاهين |  2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

9 ممارسات تساعدك على خسارة الوزن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر موقع "لايف. رو" الروسي تقريرا جديدا حول أهم الخطوات التي يشير إليها خبراء التغذية لمساعدة الناس على خسارة الوزن الزائد.



- تناول الأطعمة التي تحرق الدهون:

توصل علماء من جامعة كولومبيا الأمريكية إلى نتائج تبين أن تناول التوابل، وبالأخص الزنجبيل، يساعد على تسريع عملية الأيض في الجسم وفقدان الوزن الزائد.


- الرغبة في تخفيض الوزن:

بينت دراسة أجراها علماء من جامعتي كوينزلاند الأسترالية وبليموث البريطانية أن الذين يفكرون في فقدان الوزن، ويتخيلون النتيجة النهائية لاتباعهم حميات غذائية معينة، يخسرون عددا أكبر من الكيلوغرامات، مقارنة بأولئك الذين يتبعون الحمية فقط.

- تحديد السعرات الحرارية:

استنتج علماء من جامعة "Albany" الأمريكية أنه من أفضل السبل لخسارة الوزن، أن يركز الإنسان على نوعية الأغذية التي يتناولها أثناء الحمية، ويحسب عدد السعرات الحرارية التي تحتويها، والحرص على الحصول على عدد معين من السعرات.



- النبيذ:


رغم تحذيرات الأطباء من تناول الكحول باستمرار، إلا أن عددا من خبراء التغذية في بريطانيا توصلوا إلى نتائج تبين أن تناول كميات صغيرة من النبيذ مع الطعام يوميا يساعد على خسارة الوزن.




- تحديد مواعيد الوجبات الغذائية:

أكد علماء تغذية في جامعة "Surrey" البريطانية أن تأخير وقت وجبة الإفطار، وتناول وجبة العشاء في وقت مبكر يساعد إلى حد جيد في فقدان الكيلوغرامات الزائدة في الجسم.


- مراقبة الجسم:


يشير خبراء التغذية إلى أن مراقبة شكل الجسم والكيلوغرامات الزائدة في منطقة الخصر والأرداف تعتبر محفزا كبيرا عند الكثيرين لتجنب اكتساب كيلوغرامات زائدة، والحفاظ على الرشاقة.


- مضغ العلكة:


ينصح العديد من الأطباء أولئك الراغبين في خسارة الوزن باللجوء إلى مضغ العلكة، وخصوصا الخالية من السكر، حين يشعرون بالجوع، بدلا من تناول وجبة طعام إضافية تتسبب لهم بالسمنة الزائدة.


- الالتزام بمواعيد النوم:


بينت العديد من الدراسات أن أخذ قسط كاف من اليوم يوميا يساعد على تنظيم عملية الأيض في الجسم، ومحاربة السمنة.


- المضغ الجيد للطعام:


ينصح الأطباء دوما بمضغ الطعام بشكل جيد، الأمر الذي يساعد على حصول الجسم على فوائده بشكل أكبر، ويقلل من كمية الطعام التي يتناولها الإنسان أثناء الوجبات.




كلمات متعلقة

9, ممارسات, تساعدك, على, خسارة, الوزن,

تابعونــا

قواعد مهمة لحماية الأسنان قواعد مهمة لحماية الأسنان 2018-12-27 | 08:48:39

يساعد الاعتناء بصحة الأسنان ونظافة الفم على الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام. ومن...

تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر 2018-12-26 | 17:30:05

بشرى لمحبي البرتقال.. حظوظهم أكبر في حفظ ذاكرتهم مع التقدم في السن. فقد أعطت...

العلماء يكشفون طريقة لتجديد شباب الدماغ العلماء يكشفون طريقة لتجديد شباب الدماغ 2018-12-26 | 15:55:43

استنتج علماء جامعة ديوك الأمريكية أن ممارسة التمارين البدنية بصورة منتظمة، يمكن...

نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة 2018-12-26 | 15:00:01

وضع باحثون من جامعة مينيسوتا طريقة بسيطة ولذيذة لمكافحة الشيخوخة، أساسها...

تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول 2018-12-26 | 13:55:39

يتسبب الإفراط في شرب الكحول بآلاف الوفيات سنويا بمختلف دول العالم، كما أن هذه...

"للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم "للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم 2018-12-26 | 12:50:28

لا يختلف اثنان بشأن خطورة الأطعمة، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، والأضرار...

3 أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن 3 أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن 2018-12-26 | 11:45:56

يخاف الكثير من الأشخاص من تناول وجبة الفطور لاعتقادهم أنها تحتوي على الكثير من...

على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه 2018-12-26 | 10:40:16

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن تقطيع السبانخ ووضعها في عصير أو خلطها مع الألبان،...

أغذية مقاومة للسرطان.. 10 أطعمة تحمي من المرض "القاتل" أغذية مقاومة للسرطان.. 10 أطعمة تحمي من المرض "القاتل" 2018-12-26 | 09:28:40

يعد النظام الغذائي المتوازن أفضل ضمانة للتمتع بصحة جيدة، خصوصا إذا ما عرفنا أن...

كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها 2018-12-25 | 22:09:30

لا أحد منا لم يُصَبْ ذات يوم بجرح -سواء كان سطحياً أم عميقاً- في جزء ما من أجزاء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سما شوفاني الناصرة مروان خوري نشر فيديو عزف اغنية كل القصايد اللبناني الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةالمزرعة مشتبه تأييد داعش تنظيم المس شريعة دولة الخلافة الاسلامية نحف حادث طرق فقد السيطرة على سيارته مطاردة بوليسية مدخل بيت اهالي طلاب يحتجون عدم وجود اطار تعليمي ابنائهم مدرسة البيان الشاملة مدينة فحص امكانية اقامة محطة اطفاء مؤقته في طمرة مدينة سلطة الاطفاء بلدية طمرة اعتقال مشتبه شاب الناصرة اطلاق نار سيارة بيت كفار هحوريش المحكمة الشرطة عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية حادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير بطري منصور مدير مدرسة المعمدانية الناصرة تعليم وزارة التربية ميزانيات 50 مليون شيكل اجتماع مدارس أهلية اصابة متوسطة فتى سقط عن حصان مدينة طمرة الزهراوي الطاقم الطبي اسعاف شرطة مستشفىشجار طلاب مدرسة منطقة طبريا المروج رش غاز فلفل اصابة طالبة عينها تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن يافا القاء زجاجة حارقة على الشرطة عرب مشتبهين قاصر بالغ مواجهات القدس الاقصى مصرع شاب غرق مجمع مياه شارع 232 الجنوب انقاذ جثة انتشال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com