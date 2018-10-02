9, ممارسات, تساعدك, على, خسارة, الوزن,

نشر موقع "لايف. رو" الروسي تقريرا جديدا حول أهم الخطوات التي يشير إليها خبراء التغذية لمساعدة الناس على خسارة الوزن الزائد.

- تناول الأطعمة التي تحرق الدهون:توصل علماء من جامعة كولومبيا الأمريكية إلى نتائج تبين أن تناول التوابل، وبالأخص الزنجبيل، يساعد على تسريع عملية الأيض في الجسم وفقدان الوزن الزائد.- الرغبة في تخفيض الوزن:بينت دراسة أجراها علماء من جامعتي كوينزلاند الأسترالية وبليموث البريطانية أن الذين يفكرون في فقدان الوزن، ويتخيلون النتيجة النهائية لاتباعهم حميات غذائية معينة، يخسرون عددا أكبر من الكيلوغرامات، مقارنة بأولئك الذين يتبعون الحمية فقط.- تحديد السعرات الحرارية:استنتج علماء من جامعة "Albany" الأمريكية أنه من أفضل السبل لخسارة الوزن، أن يركز الإنسان على نوعية الأغذية التي يتناولها أثناء الحمية، ويحسب عدد السعرات الحرارية التي تحتويها، والحرص على الحصول على عدد معين من السعرات.- النبيذ:رغم تحذيرات الأطباء من تناول الكحول باستمرار، إلا أن عددا من خبراء التغذية في بريطانيا توصلوا إلى نتائج تبين أن تناول كميات صغيرة من النبيذ مع الطعام يوميا يساعد على خسارة الوزن.- تحديد مواعيد الوجبات الغذائية:أكد علماء تغذية في جامعة "Surrey" البريطانية أن تأخير وقت وجبة الإفطار، وتناول وجبة العشاء في وقت مبكر يساعد إلى حد جيد في فقدان الكيلوغرامات الزائدة في الجسم.- مراقبة الجسم:يشير خبراء التغذية إلى أن مراقبة شكل الجسم والكيلوغرامات الزائدة في منطقة الخصر والأرداف تعتبر محفزا كبيرا عند الكثيرين لتجنب اكتساب كيلوغرامات زائدة، والحفاظ على الرشاقة.- مضغ العلكة:ينصح العديد من الأطباء أولئك الراغبين في خسارة الوزن باللجوء إلى مضغ العلكة، وخصوصا الخالية من السكر، حين يشعرون بالجوع، بدلا من تناول وجبة طعام إضافية تتسبب لهم بالسمنة الزائدة.- الالتزام بمواعيد النوم:بينت العديد من الدراسات أن أخذ قسط كاف من اليوم يوميا يساعد على تنظيم عملية الأيض في الجسم، ومحاربة السمنة.- المضغ الجيد للطعام:ينصح الأطباء دوما بمضغ الطعام بشكل جيد، الأمر الذي يساعد على حصول الجسم على فوائده بشكل أكبر، ويقلل من كمية الطعام التي يتناولها الإنسان أثناء الوجبات.