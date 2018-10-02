شاحن, موبايل, يتسبب, بمقتل, 8, إماراتيين, من, عائلة, واحدة,

تداول ناشطون إماراتيون عبر مواقع التواصل، أنباء عن مقتل 8 مواطنين من عائلة واحدة بحريق شبّ في منزلهم الكائن بمنطقة بني ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إثر اشتعال شاحن موبايل.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم فيما يرجح أن الضحايا كانوا نائمين أثناء الحريق.ووفقا "لصحيفة الإمارات اليوم" تداول المستخدمون مقطعا صوتيا منسوبا لصاحب المنزل بديوي الكثيري، شرح فيه تفاصيل الواقعة.وقال: "توفي 8 أشخاص في منزلنا منهم اثنتان من بناتي ومات أخوي وابنته وأختي وثلاثة من عيالها عيال محمد بن رامس الله يرحمهم والعزاء للجميع".وأفادت مصادر مقربة من العائلة بأن الحريق ناجم عن انفجار شاحن هاتف محمول في غرفة استقبال المنزل نجم عنه دخان كثيف وحريق تسبب في مقتل الضحايا، فيما يبقى 4 من أفراد العائلة في العناية المركزة، فيما لم يصدر بعد أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء.