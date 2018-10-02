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مجلس جلجولية المحلي يُعلن عن اضراب مفتوح في المدرسة الثانوية على خلفية الشجار واصابة 5 طلاب طعنا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





قال رئيس مجلس جلجولية المحلي فائق عودة ان المجلس المحلي اتخذ قرارا بإعلان الاضراب يوم غد الأربعاء في المدرسة الثانوية على أثر الشجار الذي نشب صباح اليوم بين عدد من طلاب المدرسة وأدى الى جرح عدد منهم حيث نقلوا الى المستشفى .

وتابع أبو عودة قائلا: نتائج الاضراب المفتوح مرهونة بالواقع والتطورات،واستطرد أبو عودة وقال: الوضع غير مريح اطلاقا ومقلق،وهناك مساس بالمدرسة وحُرمتها إضافة الى الفوضى العارمة وعدم احترام دستور المدرسة وقرارات المدرسة وعدم احترام المربين .تابع أبو عودة وقال: ما جرى في المدرسة صباح اليوم لا يليق بنتائجها المميزة في البجروت ،ونحن مُمتعضين وغاضبين لسلوك بعض الطلاب والتي أنتجت  هذا الشجار واصابة عدد منهم.

وتابع أبو عودة : نحن نتمنى من لجنة الاباء الانضمام لقرار المجلس بإعلان الاضراب من صباح الغد،وأنهى أبو عودة حديثه قائلا: نحن نشجب ونستنكر هذه الاعمال ونطالب شرطة إسرائيل التي وعدتنا بوضع حارسين مسلحين في مدخل المدرسة أن تقوم بذلك على وجه السرعة لأن الأوضاع لم تعُد تُحتمل،وشرطة إسرائيل كانت قد طلبت منا وضع بوابات فاحصة للمعادن وسنقوم بدورنا ومنذ الغد بفحص هذا الموضوع بشكل جدي وتركيب هذه البوابات،من جهة أخرى نتوجه للأهالي ونطالبهم بالمزيد من مراقبة ابناءهم  وحثهم على السلوك الحسن كما تنص عليه تقاليدنا العربية وديننا الحنيف


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