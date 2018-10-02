موجة, حر, تصرب, البلاد, ووزارة, الصحة, تحذر,

حذرت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير اليوم في غالبية المناطق، حسب توقعات الأرصاد الجوية.

ودعت وزارة الصحة إلى تجنب التعرض لحرارة الشمس قدر الإمكان، وخاصة المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.ودعتهم إلى تجنب بذل مجهود بدني غير ضروري، والحرص على شرب الماء والمكوث في الأماكن المكيفة.وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الاسرائيلية أن تستمر موجة الحر خلال الأيام القادمة، وتؤثر على غالبية المناطق، بينما يبدأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهاية الاسبوع.