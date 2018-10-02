كفار, سابا, :, اصابة, رضيعة, عضها, جرذ, وهي, نائمة, في, سريرها,

اصيبت طفلة رضيعة باصابات متفاوته , اثر تعرضها قبل ايام للعض من قبل جرذ وهي نائمة في سريرها في البيت .

الصورة - באדיבות עטר דור סנר

وكانت الام التي تحدثت عما حصل , قالت انها استفاقت منتصف الليل على صراخ وبكاء ابنتها في سريرها , فركضت اليها , ولدى وصولها الغرفة , ذهلت لما شاهدته :" كان السرير ملطخا بالدماء حيث تعرضت ابنتي للعض من قبل جرذ وهي نائمة ".وتم نقل الطفلى الى المستشفى هناك جرى استكمال علاجها , وبعد تحسنها عادت للبيت .