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كفار سابا : اصابة رضيعة عضها جرذ وهي نائمة في سريرها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيبت طفلة رضيعة باصابات متفاوته , اثر تعرضها قبل ايام للعض من قبل جرذ وهي نائمة في سريرها في البيت .



وكانت الام  التي تحدثت عما حصل , قالت انها استفاقت منتصف الليل على صراخ وبكاء ابنتها في سريرها , فركضت اليها , ولدى وصولها الغرفة , ذهلت لما شاهدته :" كان السرير ملطخا بالدماء حيث تعرضت ابنتي للعض من قبل جرذ وهي نائمة ".


وتم نقل الطفلى الى المستشفى هناك جرى استكمال علاجها , وبعد تحسنها عادت للبيت .



الصورة - באדיבות עטר דור סנר






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