عهد, التميمي, في, تونس, بدعوة, من, الرئيس, السبسي,

يستقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الثلاثاء، الأسيرة المحررة الشابة عهد التميمي، بحسب مصدر بالرئاسة.

وقالت مسؤولة الإعلام في الرئاسة التونسية عايدة القليبي، إن الرئيس الباجي قائد السبسي، يستقبل التميمي الثلاثاء، في قصر قرطاج.وكانت التميمي، قد وصلت "مطار تونس قرطاج الدولي"، مساء الإثنين، في زيارة إلى البلاد، بناءً على دعوة تلقتها من الرئيس السبسي.وعلى صعيد متصل، ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت لاحق اليوم، بمقره المركزي، حفل تكريم للشابة الفلسطينية وعائلتها، بحسب بيان للاتحاد عبر صفحته على "فيسبوك".