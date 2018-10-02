هل, حقاً, ينتظر, تامر, حسني, طفله, الثالث, من, بسمة, بوسيل؟,

ضجة وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً بخبر حمل مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​ بطفلها الثالث من زوجها الفنان المصري ​تامر حسني​.

ولم يتم التوقف عند هذا الحدّ حيث تداولت أخبار عن جنس الطفل الذي هو ذكر وأنهما ينويان تسميته أحمد وإنجابه في الولايات المتحدةى الأميركية.وتجنّبت بوسيل وزوجها تامر الردّ على هذه الأخبار إلى أن نشرت هي عبر صفحتها الخاصة صورة بدت فيها بكامل رشاقتها حيث علّقت إحدى المتابعت سائلةً "ألست في الشهر الثامن من الحمل"؟وهنا ردّت عليها بوسيل لتنفي هذا الأمر وأنه لا أساس له من الصحّة.‎