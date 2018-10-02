تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 19:45:52 المحامي زكي كمال ل-الصنارة:الكنيست القادمة ستكون الفرصة الأخيرة لكبح جماح التوجهات والتشريعات المتطرفة وتغليب الديمقراطية على النزعات الق |  2019-01-03 20:00:20 الدواعش الجدد.... |  2019-01-03 19:36:23 وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع |  2019-01-03 19:34:21 مركزية حيفا ترد دعوى حاتم عطالله وتبقي وهيب حبيش رئيسًا لمجلس يركا المحلي |  2019-01-03 18:31:37 دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة |  2019-01-03 18:26:43 اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين |  2019-01-03 18:21:39 إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات |  2019-01-03 16:27:44 النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي |  2019-01-03 16:19:39 صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-01-03 15:41:31 المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية |  2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل حقاً ينتظر تامر حسني طفله الثالث من بسمة بوسيل؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ضجة وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً بخبر حمل مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​ بطفلها الثالث من زوجها الفنان المصري ​تامر حسني​.



ولم يتم التوقف عند هذا الحدّ حيث تداولت أخبار عن جنس الطفل الذي هو ذكر وأنهما ينويان تسميته أحمد وإنجابه في الولايات المتحدةى الأميركية.


وتجنّبت بوسيل وزوجها تامر الردّ على هذه الأخبار إلى أن نشرت هي عبر صفحتها الخاصة صورة بدت فيها بكامل رشاقتها حيث علّقت إحدى المتابعت سائلةً "ألست في الشهر الثامن من الحمل"؟


وهنا ردّت عليها بوسيل لتنفي هذا الأمر وأنه لا أساس له من الصحّة.‎




كلمات متعلقة

هل, حقاً, ينتظر, تامر, حسني, طفله, الثالث, من, بسمة, بوسيل؟,

تابعونــا

جمهور نجوى كرم يطالبها بالاعتزال… وهي ترد! جمهور نجوى كرم يطالبها بالاعتزال… وهي ترد! 2019-01-03 | 16:45:52

لا تزال الفنانة نجوى كرم تتعرض لهجوم بسبب مشاركتها في حفل قال متابعوها إنه شكّل...

ريهام حجاج تثير الجدل بصورة لها مع شخص يحتضنه ريهام حجاج تثير الجدل بصورة لها مع شخص يحتضنه 2019-01-03 | 15:25:05

أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حالة جدل واسعة بصورة حديثة نشرتها عبر صفحتها...

قميص عمرو دياب في حفل رأس السنة يثير جدلاً واسعًا قميص عمرو دياب في حفل رأس السنة يثير جدلاً واسعًا 2019-01-03 | 13:42:22

بعد أن تعرض للكثير من الانتقادات منذ عدة أشهر بعد ظهوره مع الفنانة دينا الشربيني...

رانيا يوسف تواصل جرأتها في احتفالات رأس السنة رانيا يوسف تواصل جرأتها في احتفالات رأس السنة 2019-01-03 | 12:10:43

للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة جدل واسعة...

3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها 2019-01-03 | 11:11:08

بطريقتها الكوميدية المعتادة، علقت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب على قصة شعرها...

جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو 2019-01-03 | 09:30:18

أحيا الفنان السوري جورج وسوف حفل غنائي كبير ضمن احتفالات رأس السنة، في العاصمة...

عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية 2019-01-03 | 09:10:18

تألق صاحب الحنجرة الذهبية وقيثارة الغناء الفلسطيني الفنان عوض طنوس خلال احياء...

نادين الراسي ترقص مع ابنها بـ “جمبسوت” ضيق أبرز مفاتنها احتفالا بالعام الجديد نادين الراسي ترقص مع ابنها بـ “جمبسوت” ضيق أبرز مفاتنها احتفالا بالعام الجديد 2019-01-02 | 22:16:13

يبدو أن النجمة نادين الراسي قررت ان تتحدى ظروفها الصعبة، وظلم القانون وإبعاد...

إليسا تودع 2018 بإطلالة سوداء مميزة.. صور إليسا تودع 2018 بإطلالة سوداء مميزة.. صور 2019-01-02 | 15:45:02

اختتمت النجمة اللبنانية إليسا عام 2018، واستقبلت العام الجديد في حفل غنائي قوي،...

عاصي الحلاني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بالأردن عاصي الحلاني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بالأردن 2019-01-02 | 14:50:38

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا ضخما ليلة رأس السنة بأحد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رهط تنكيل امرأة زوجته رجل وثاق حبس غرفة مغلقة عنف عائلة داخل منشطات ممنوعة اعتقال مشتبه عقاقير مداهمة بيت قرية دير الأسد شرطة حريق عربة ركاب قطار الخضيرة باتجاه الشمال انزال الركاب دون اصابات شجار كفر مندا اصابات اعتقالات مفرقعات فيديو عائلي بلدة شرطة حملة اسعافلجنة اولياء امور الطلاب الطيرة استدعاء مروان عبد الحي التحقيق أطلاق النار على معلمة اطلاق نار اصابة سطو مسلح زرازير عاملة شخص اخر الشرطة محطة وقود قرية خصم نقطتين هتافات عنصرية اتحاد ابناء سخنين مباراة جمهور ستاد تيدي ريال مدريديلا شوتبث مباشر ريال مدريدمشاهدة يوتويب يوتويب ريال مدريدمباراة ريال مدريد وملقاطلاب الثانوية الشاملة في كفر قاسم يبدعون بالمناظرة الطلابية7 قتلى عرب رميا بالرصاص اطلاق نار بيت جن ام الفحم بسمة طبعون عبلين متيرنا بضاعة فاسدة لم تسوق وزارة الصحة وليد شناوي قرية المكر الجديدة العثور جثة شاب سيارة حرش قرب مجد الكروم وفاة يونس مرعي رئيس المجلس المحلي في قرية الفريديسفتى قاصر عيلوط اصابة خطيرة الرأس شجار مع اخر مستشفى رمبام حيفا محلات مفروشات بيتزا ام الفحم حريق اضرار جسيمة دون اصابات الاطفاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com